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Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора
Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора - РИА Новости, 30.07.2021
Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора
Первый замглавы РЖД Анатолий Краснощек и замглавы Геннадий Верховых покинули свои посты, Сергей Кобзев повышен до первого замгендиректора с обычного, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:52
2021-07-30T10:32
экономика
ржд
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый замглавы РЖД Анатолий Краснощек и замглавы Геннадий Верховых покинули свои посты, Сергей Кобзев повышен до первого замгендиректора с обычного, сообщает компания в своем Telegram-канале."Первый заместитель генерального директора Анатолий Краснощек принял решение завершить свою трудовую деятельность на данном посту. Он назначен старшим советником главы ОАО "РЖД". Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых принял решение об уходе на заслуженный отдых", - говорится в сообщении."Решением Совета директоров ОАО "РЖД" Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора", - отмечает компания.Кобзев с ноября 2017 года занимал пост замглавы холдинга - главного инженера. Сфера деятельности - вопросы охраны окружающей среды, снижения углеродного следа и обеспечения соответствия международным стандартам в области устойчивого развития.
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экономика, ржд
09:52 30.07.2021 (обновлено: 10:32 30.07.2021)
 
Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора

Сергея Кобзева назначили первым замгендиректора РЖД вместо покинувшего пост Анатолия Краснощека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый замглавы РЖД Анатолий Краснощек и замглавы Геннадий Верховых покинули свои посты, Сергей Кобзев повышен до первого замгендиректора с обычного, сообщает компания в своем Telegram-канале.
"Первый заместитель генерального директора Анатолий Краснощек принял решение завершить свою трудовую деятельность на данном посту. Он назначен старшим советником главы ОАО "РЖД". Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых принял решение об уходе на заслуженный отдых", - говорится в сообщении.
"Решением Совета директоров ОАО "РЖД" Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора", - отмечает компания.
Кобзев с ноября 2017 года занимал пост замглавы холдинга - главного инженера. Сфера деятельности - вопросы охраны окружающей среды, снижения углеродного следа и обеспечения соответствия международным стандартам в области устойчивого развития.
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