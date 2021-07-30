https://ria.ru/20210730/naznacheniya-1743561958.html

Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора

Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора - РИА Новости, 30.07.2021

Экс-замглавы РЖД Кобзева назначили первым замгендиректора

Первый замглавы РЖД Анатолий Краснощек и замглавы Геннадий Верховых покинули свои посты, Сергей Кобзев повышен до первого замгендиректора с обычного, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:52

2021-07-30T09:52

2021-07-30T10:32

экономика

ржд

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый замглавы РЖД Анатолий Краснощек и замглавы Геннадий Верховых покинули свои посты, Сергей Кобзев повышен до первого замгендиректора с обычного, сообщает компания в своем Telegram-канале."Первый заместитель генерального директора Анатолий Краснощек принял решение завершить свою трудовую деятельность на данном посту. Он назначен старшим советником главы ОАО "РЖД". Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых принял решение об уходе на заслуженный отдых", - говорится в сообщении."Решением Совета директоров ОАО "РЖД" Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора", - отмечает компания.Кобзев с ноября 2017 года занимал пост замглавы холдинга - главного инженера. Сфера деятельности - вопросы охраны окружающей среды, снижения углеродного следа и обеспечения соответствия международным стандартам в области устойчивого развития.

https://ria.ru/20210527/sotrudnichestvo-1734392776.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ржд