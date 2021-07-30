12:26 30.07.2021 (обновлено: 13:47 30.07.2021)
В США рассказали, чем грозил инцидент с включением двигателей "Науки"
Руководитель полета сегмента США Сковилл: "Наука" могла развернуть МКС больше, чем на 45 градусов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международная космическая станция после включения двигателей модуля "Наука" могла развернуться больше, чем на 45 градусов, сообщил в пятницу руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилл.
"Происходил бой между двигателями МЛМ и СМ. Учитывая плечо, к которому приложена сила, МКС пришла на перестрелку с ножом. Сообщения о развороте станции на 45 градусов были предварительными. Это были первые сообщения от специалиста по определению и контролю ориентации. Мы перешли к стойкам на голове и к колесам. Олимпийские судьи могли бы гордиться", — написал он у себя в Twitter.
Ранее Сковилл признался, что после самопроизвольного включения двигателей российского модуля "Наука" и раскрутки станции был счастлив увидеть, что все солнечные батареи МКС на месте.
"Наука" причалила к модулю "Звезда" МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Сегмент запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако в момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять информацию с него. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации Международной комической станции в рабочее состояние привели также двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу при этом не было.
В НАСА сообщили, что расследование инцидента возглавит Россия, в нем также примут участие американские инженеры. Представитель организации Джоэл Монталбано подчеркнул, что повреждений при стыковке не нашли.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.