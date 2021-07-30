https://ria.ru/20210730/nasekomye-1744511047.html

Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было

Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было - РИА Новости, 05.08.2021

Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было

Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 05.08.2021

2021-07-30T14:48

2021-07-30T14:48

2021-08-05T14:49

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москва

мосприрода

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в середине июля Анапу атаковали божьи коровки. Но руководство города заверило, что это обычная летняя история, и чрезвычайной ситуации нет. Похожая ситуация наблюдается в некоторых других регионах России."Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия насекомых на природных территориях замечено не было", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210729/programma-1743427651.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосприрода, россия