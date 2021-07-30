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Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было - РИА Новости, 05.08.2021
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-07-30T14:48
2021-08-05T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в середине июля Анапу атаковали божьи коровки. Но руководство города заверило, что это обычная летняя история, и чрезвычайной ситуации нет. Похожая ситуация наблюдается в некоторых других регионах России."Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия насекомых на природных территориях замечено не было", - сказали в пресс-службе.
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москва, мосприрода, россия
14:48 30.07.2021 (обновлено: 14:49 05.08.2021)
 

Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было

© Pixabay / Pixabay/RonBergБожьи коровки
Божьи коровки - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Pixabay / Pixabay/RonBerg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ появилась информация, что в середине июля Анапу атаковали божьи коровки. Но руководство города заверило, что это обычная летняя история, и чрезвычайной ситуации нет. Похожая ситуация наблюдается в некоторых других регионах России.
Реконструкция улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 13:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома"
"Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия насекомых на природных территориях замечено не было", - сказали в пресс-службе.
 
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