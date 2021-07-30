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Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было - РИА Новости, 05.08.2021
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-07-30T14:48
2021-07-30T14:48
2021-08-05T14:49
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нашествия насекомых в лесопарках Москвы не было замечено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в середине июля Анапу атаковали божьи коровки. Но руководство города заверило, что это обычная летняя история, и чрезвычайной ситуации нет. Похожая ситуация наблюдается в некоторых других регионах России."Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия насекомых на природных территориях замечено не было", - сказали в пресс-службе.
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