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Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму
Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 30.07.2021
Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму
Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы, заявил посол по... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:55
2021-07-30T13:55
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович."Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей и предоставить им все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, поэтому нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения", - сообщил Аскальдович, которого цитирует МИД РФ.В РФ рассчитывают принять наблюдателей от таких международных организаций, как Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентская ассамблея православия, а также от ряда профильных международных организаций избирательных органов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, россия
13:55 30.07.2021
 
Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму

Сотрудник МИД Аскальдович: Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
"Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей и предоставить им все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, поэтому нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения", - сообщил Аскальдович, которого цитирует МИД РФ.
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В РФ рассчитывают принять наблюдателей от таких международных организаций, как Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентская ассамблея православия, а также от ряда профильных международных организаций избирательных органов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Госдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Выборы в Государственную думуРоссия
 
 
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