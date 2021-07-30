https://ria.ru/20210730/nablyudateli-1743620315.html

Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму

Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 30.07.2021

Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму

Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы, заявил посол по... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:55

2021-07-30T13:55

2021-07-30T13:55

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович."Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей и предоставить им все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, поэтому нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения", - сообщил Аскальдович, которого цитирует МИД РФ.В РФ рассчитывают принять наблюдателей от таких международных организаций, как Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентская ассамблея православия, а также от ряда профильных международных организаций избирательных органов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/nablyudateli-1741562704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, россия