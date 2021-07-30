https://ria.ru/20210730/moskva-1743564353.html
В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19
В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19
Благодаря вакцинации и другим противоэпидимиологическим мерам количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в Москве в 2,2 раза, а число... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:06
2021-07-30T10:06
2021-07-30T10:20
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
сергей собянин
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Благодаря вакцинации и другим противоэпидимиологическим мерам количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в Москве в 2,2 раза, а число госпитализаций - в 1,6 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге."Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", — написал Собянин.
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общество, москва, коронавирус в россии, сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19
10:06 30.07.2021 (обновлено: 10:20 30.07.2021)
В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19
Мэр Москвы Собянин: в городе число новых случаев СOVID-19 снизилось в 2,2 раза