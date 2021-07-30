https://ria.ru/20210730/moskva-1743564353.html

В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19

В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

В Москве снизилось число новых случаев СOVID-19

Благодаря вакцинации и другим противоэпидимиологическим мерам количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в Москве в 2,2 раза, а число... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:06

2021-07-30T10:06

2021-07-30T10:20

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

сергей собянин

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977761_0:75:3068:1800_1920x0_80_0_0_9437372e45f2c0bfdbb13121395212b9.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Благодаря вакцинации и другим противоэпидимиологическим мерам количество вновь выявляемых случаев коронавируса снизилось в Москве в 2,2 раза, а число госпитализаций - в 1,6 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге."Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", — написал Собянин.

https://ria.ru/20210730/perchatki-1743563253.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирус в россии, сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19