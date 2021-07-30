https://ria.ru/20210730/mfts-1743637164.html

Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране

Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране - РИА Новости, 30.07.2021

Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране

Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране по итогам конкурса Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:12

2021-07-30T15:12

2021-07-30T15:12

ульяновская область

ульяновск

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УЛЬЯНОВСК, 30 июл – РИА Новости. Ульяновский МФЦ признан одним из лучших в стране по итогам конкурса Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.В число лидеров номинации "МФЦ крупных городов" в Ульяновской области вышел центр "Мои документы" в Ленинском районе, наряду с МФЦ Иркутской, Тюменской областей и Москвы.Всего в конкурсе Минэкономразвития РФ приняли участие 125 центров из 59 регионов."Центр "Мои документы" Ленинского района расположен в Ульяновске на улице Гончарова. Там работает около ста человек, действует 30 окон обслуживания заявителей. Ежедневно граждане получают здесь почти тысячу различных услуг. Сюда же можно обратиться за бесплатной юридической помощью, проконсультироваться с представителями органов власти и уполномоченными специалистами. В центре есть пункты коллективного доступа к порталу госуслуг и вакцинации. А в "Цифровом МФЦ" специалисты проводят обучение пожилых людей компьютерной грамотности", - рассказал представитель пресс-службы.В конкурсе Минэкономразвития РФ МФЦ оценивались по множеству критериев, включая разнообразие предоставляемых услуг, отзывы заявителей, удобство графика работы и доступность, наличие и качество дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительные услуги и сервисы, уровень цифровизации и другие.Конкурс проводится с 2014 года. Состязание демонстрирует лучшие региональные практики, подталкивает центры госуслуг к обновлению и совершенствованию работы с населением, отметили в пресс-службе.

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ульяновск

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ульяновск