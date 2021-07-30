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Лукашенко назвал маркер подготовки цветных революций
Лукашенко назвал маркер подготовки цветных революций - РИА Новости, 30.07.2021
Лукашенко назвал маркер подготовки цветных революций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рост числа НКО в стране является маркером подготовки цветных революций, по его словам, в республике под... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:00
2021-07-30T14:52
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рост числа НКО в стране является маркером подготовки цветных революций, по его словам, в республике под видом проектов они отрабатывали чужой политический заказ."Выявлена четкая закономерность: рост количества НКО - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко со встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.По данным Белты, разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций в Белоруссии было 1,5 тысячи. В результате проведенных мероприятий выделено 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Это большие цифры, отметил президент."За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры. Эти кадры, обученные психологическим методикам работы с людьми (не все, руководители), навыкам объединения людей на протестных акциях, мы видели в августе. Знаем, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал имидж и финансировал деятельность", - добавил глава государства.Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировал фейки, призывал к акциям неповиновения, обучал радикально настроенных граждан навыкам борьбы с правоохранителями, составлял черные списки людей, преданных стране. "Чтобы вы понимали - эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти", - заявил Лукашенко.При обысках у сторонников "перемен", по словам президента, были обнаружены нацистская символика, книга "Моя борьба" Адольфа Гитлера и другая экстремистская литература. "Но главная мотивация - деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документацией, подтверждающей получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа", - отметил глава государства.По его словам, доказательства финансирования так называемых независимых профсоюзов и деструктивных негосударственных организаций были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта Александра Петрачкова. "Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра "Весна" Беляцкого найден архив за 25 лет", - добавил президент.Лукашенко подчеркнул: меры были приняты адекватные, и есть результат, при этом оперативная работа велась достаточно открыто. "Впервые в нашей истории предоставляли в таком количестве факты, видео- и аудиоконтент разработанных мероприятий в СМИ. Все это привело к массовому выходу людей из чатов и Telegram-каналов. Многие пользователи зачистили свои публикации в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Например, численность участников радикального Telegram-сообщества ОГСБ сократилась в пять раз", - привел пример глава государства.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html
https://ria.ru/20210730/agressiya-1743617451.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
13:00 30.07.2021 (обновлено: 14:52 30.07.2021)
 
Лукашенко назвал маркер подготовки цветных революций

Глава Белоруссии Лукашенко: рост числа НКО является маркером подготовки цветных революций

© AP Photo / TUT.byПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / TUT.by
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рост числа НКО в стране является маркером подготовки цветных революций, по его словам, в республике под видом проектов они отрабатывали чужой политический заказ.
"Выявлена четкая закономерность: рост количества НКО - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко со встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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По данным Белты, разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций в Белоруссии было 1,5 тысячи. В результате проведенных мероприятий выделено 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Это большие цифры, отметил президент.
"За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры. Эти кадры, обученные психологическим методикам работы с людьми (не все, руководители), навыкам объединения людей на протестных акциях, мы видели в августе. Знаем, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал имидж и финансировал деятельность", - добавил глава государства.
Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировал фейки, призывал к акциям неповиновения, обучал радикально настроенных граждан навыкам борьбы с правоохранителями, составлял черные списки людей, преданных стране. "Чтобы вы понимали - эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти", - заявил Лукашенко.
При обысках у сторонников "перемен", по словам президента, были обнаружены нацистская символика, книга "Моя борьба" Адольфа Гитлера и другая экстремистская литература. "Но главная мотивация - деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документацией, подтверждающей получение организациями и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа", - отметил глава государства.
По его словам, доказательства финансирования так называемых независимых профсоюзов и деструктивных негосударственных организаций были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта Александра Петрачкова. "Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра "Весна" Беляцкого найден архив за 25 лет", - добавил президент.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Лукашенко подчеркнул: меры были приняты адекватные, и есть результат, при этом оперативная работа велась достаточно открыто. "Впервые в нашей истории предоставляли в таком количестве факты, видео- и аудиоконтент разработанных мероприятий в СМИ. Все это привело к массовому выходу людей из чатов и Telegram-каналов. Многие пользователи зачистили свои публикации в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Например, численность участников радикального Telegram-сообщества ОГСБ сократилась в пять раз", - привел пример глава государства.
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 11:45
Лукашенко назвал цели санкций, преследуемые Западом
 
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