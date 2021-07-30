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Туризм
https://ria.ru/20210730/livan-1743581957.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Ливане
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Ливане - РИА Новости, 30.07.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Ливане
Туроператоры объяснили правила посещения Ливана и рассказали, сколько стоит отдых там, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:45
2021-07-30T14:45
туризм
ливан
стамбул
кипр
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
средиземное море
туризм
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туроператоры объяснили правила посещения Ливана и рассказали, сколько стоит отдых там, сообщает АТОР.Появление Ливана в списке государств, с которыми Россия с 10 июня возобновила авиасообщение, пока не вызвало большого интереса к турам в эту страну. "Направление недооценено, росту спроса на нем мешает множество стереотипов", — считает руководитель коммерческого подразделения крупного туроператора Филипп Обручев-Миронов.Для пересечения границы пассажирам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а также пройти повторное тестирование по прилете. Для тех, кто приезжает в Ливан на срок не дольше одной недели, достаточно будет сдать один анализ по прибытии. Гражданам России понадобится виза, ее можно получить в аэропорту или заранее в посольстве.С 24 июля рейсы из Москвы в Бейрут, столицу Ливана, разрешены с частотой три раза в неделю. Стоимость билета у крупнейшей российской авиакомпании начинается от 34,5 тысячи рублей в оба конца. До возобновления прямого авиасообщения немногочисленные туристы посещали страну, делая пересадку в Стамбуле, Дубае или на Кипре. В первом случае перелет обходился в 38 тысяч рублей, во втором — в 49 тысяч, в третьем — в 45 тысяч.Отелей в Ливане много. Ценник в хороших гостиницах — от 100 долларов за ночь, рассказывают эксперты ассоциации.Из-за их относительно высокой стоимости проживания и ограниченной авиаперевозки цены на туры в эту страну бюджетными не назовешь. Путевка обойдется минимум в 150 тысяч рублей на двоих – это на восемь ночей в отель категории четыре звезды с завтраками.Ливан сложно назвать классическим пляжным направлением. Хотя протяженность побережья Средиземного моря — 210 километров, пригодных для купания мест не так много, говорят эксперты. Гостиницы не работают по системе "все включено". Так что самые популярные туры в эту страну — экскурсионные. Большинство путешественников едут ради знакомства с историческими памятниками, ливанской кухней, местными винами.Там расположен один из древнейших городов на планете — Библос, а также библейские Сидон и Тир, самый большой храмовый комплекс античного мира Баальбек, замки крестоносцев. И растут знаменитые ливанские кедры, возраст некоторых достигает более 3,5 тысячи лет. Из них, по преданию, Ной построил ковчег. Интересен в Ливане и подводный мир, он привлекает дайверов. Прекрасно тут себя чувствуют и любители шопинга.
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ливан, стамбул, кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), средиземное море, туризм, дубай, россия, куда поехать, туристы, отдых на море
14:45 30.07.2021
 

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Ливане

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид ливанского города Бейрут
Вид ливанского города Бейрут - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туроператоры объяснили правила посещения Ливана и рассказали, сколько стоит отдых там, сообщает АТОР.
Появление Ливана в списке государств, с которыми Россия с 10 июня возобновила авиасообщение, пока не вызвало большого интереса к турам в эту страну. "Направление недооценено, росту спроса на нем мешает множество стереотипов", — считает руководитель коммерческого подразделения крупного туроператора Филипп Обручев-Миронов.
Для пересечения границы пассажирам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а также пройти повторное тестирование по прилете. Для тех, кто приезжает в Ливан на срок не дольше одной недели, достаточно будет сдать один анализ по прибытии. Гражданам России понадобится виза, ее можно получить в аэропорту или заранее в посольстве.
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С 24 июля рейсы из Москвы в Бейрут, столицу Ливана, разрешены с частотой три раза в неделю. Стоимость билета у крупнейшей российской авиакомпании начинается от 34,5 тысячи рублей в оба конца. До возобновления прямого авиасообщения немногочисленные туристы посещали страну, делая пересадку в Стамбуле, Дубае или на Кипре. В первом случае перелет обходился в 38 тысяч рублей, во втором — в 49 тысяч, в третьем — в 45 тысяч.
Отелей в Ливане много. Ценник в хороших гостиницах — от 100 долларов за ночь, рассказывают эксперты ассоциации.
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Из-за их относительно высокой стоимости проживания и ограниченной авиаперевозки цены на туры в эту страну бюджетными не назовешь. Путевка обойдется минимум в 150 тысяч рублей на двоих – это на восемь ночей в отель категории четыре звезды с завтраками.
Ливан сложно назвать классическим пляжным направлением. Хотя протяженность побережья Средиземного моря — 210 километров, пригодных для купания мест не так много, говорят эксперты. Гостиницы не работают по системе "все включено".
Так что самые популярные туры в эту страну — экскурсионные. Большинство путешественников едут ради знакомства с историческими памятниками, ливанской кухней, местными винами.
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