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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек - РИА Новости, 30.07.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 12,89 копейки - до 86,9913 рубля, курс доллара снизился на 5,16 копейки,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:55
2021-07-30T13:55
2021-07-30T13:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 12,89 копейки - до 86,9913 рубля, курс доллара снизился на 5,16 копейки, до 73,1388 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,96 копейки, составив 79,3724 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек, до 86,99 рубля