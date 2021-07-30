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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210730/kurs-1743619852.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек - РИА Новости, 30.07.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 12,89 копейки - до 86,9913 рубля, курс доллара снизился на 5,16 копейки,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:55
2021-07-30T13:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 12,89 копейки - до 86,9913 рубля, курс доллара снизился на 5,16 копейки, до 73,1388 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,96 копейки, составив 79,3724 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:55 30.07.2021
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13 копеек, до 86,99 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 12,89 копейки - до 86,9913 рубля, курс доллара снизился на 5,16 копейки, до 73,1388 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 2,96 копейки, составив 79,3724 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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