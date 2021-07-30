https://ria.ru/20210730/kredit-1743541239.html

Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита

Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита - РИА Новости, 30.07.2021

Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита

Россиянам для повышения вероятности одобрения банками ссуды не стоит увлекаться запросами кредитных предложений, следует периодически использовать кредитку для... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T06:05

2021-07-30T06:05

2021-07-30T06:06

алексей грибков

сравни.ру

россия

москва

кредит

общество

экономика

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россиянам для повышения вероятности одобрения банками ссуды не стоит увлекаться запросами кредитных предложений, следует периодически использовать кредитку для поддержания "активной" кредитной истории и проверять ее на предмет ошибок, прокомментировал РИА Новости директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков.По словам Грибкова, для формирования хорошей кредитной истории стоит иметь кредитную карту с небольшим лимитом и регулярно ею пользоваться. Кредитная история будет обогащена сведениями о свежих операциях с кредитным лимитом, а если всегда умещаться в грейс-период, то не нужно будет платить проценты."Также не стоит увлекаться запросами кредитных предложений без цели оформить кредит, так как большое количество запросов кредитной истории без последующих выданных кредитов нередко интерпретируется негативно", - добавляет он.Если не получено ни одного одобрения после пяти обращений в разные банки, то стоит запросить свою кредитную историю и проверить ее содержимое, указывает эксперт. "Иногда в кредитной истории содержатся ошибочные записи. Это могут быть, например, некорректно переданные статусы по закрытым кредитам. В таком случае необходимо обратиться в банк, в котором вы получали этот кредит с запросом на корректировку статуса в бюро кредитных историй", - рекомендует Грибков.Также стоит учитывать, что банк передает кредитную историю обычно в несколько бюро, поэтому лучше получить свою кредитную историю из всех крупных бюро.

https://ria.ru/20210728/kopiya-1743186254.html

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алексей грибков, сравни.ру, россия, москва, кредит, общество, экономика