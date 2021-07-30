https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html

Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе

Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе - РИА Новости, 30.07.2021

Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе

Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:14

2021-07-30T13:14

2021-07-30T14:16

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.По мнению военачальника, Москва и Пекин регулярно размещают на орбитах спутники в "непосредственной близости" от других, а также собирают разведданные.Уигстон подчеркнул, что Китай разрабатывает противоспутниковые технологии, среди которых — "лазерное ослепляющее оружие" и механизмы "осуществления умышленных радиопомех". Российские спутники, в свою очередь, "имеют характеристики оружия" и угрожают безопасности, добавил он.Кроме того, военный предупредил о риске конфликтов в космосе в будущем. "Я не сомневаюсь, что они очень быстро могут туда перейти. Если мы не подумаем и не подготовимся к этому сейчас, мы не будем готовы и в нужный момент", — подытожил Уигстон.Запад не в первый раз заявляет об опасности войны в космосе. Ранее глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность.Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kosmos-1743575480.html

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