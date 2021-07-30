Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе - РИА Новости, 30.07.2021
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе
Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:14
2021-07-30T14:16
в мире
наука
китай
космос - риа наука
космос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727917105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a956c3d2e8d07ad09539c0b9a99978b2.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.По мнению военачальника, Москва и Пекин регулярно размещают на орбитах спутники в "непосредственной близости" от других, а также собирают разведданные.Уигстон подчеркнул, что Китай разрабатывает противоспутниковые технологии, среди которых — "лазерное ослепляющее оружие" и механизмы "осуществления умышленных радиопомех". Российские спутники, в свою очередь, "имеют характеристики оружия" и угрожают безопасности, добавил он.Кроме того, военный предупредил о риске конфликтов в космосе в будущем. "Я не сомневаюсь, что они очень быстро могут туда перейти. Если мы не подумаем и не подготовимся к этому сейчас, мы не будем готовы и в нужный момент", — подытожил Уигстон.Запад не в первый раз заявляет об опасности войны в космосе. Ранее глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность.Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kosmos-1743575480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kosmos-1732276559.html
китай
космос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727917105_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d68f8224fae1da0d6eada7a3a10a620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, наука, китай, космос - риа наука, космос, россия
13:14 30.07.2021 (обновлено: 14:16 30.07.2021)
 
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе

Британский маршал Уигстон назвал опасными действия России и Китая в космическом пространстве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный
Запуск ракеты Союз-2.1а с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.
По мнению военачальника, Москва и Пекин регулярно размещают на орбитах спутники в "непосредственной близости" от других, а также собирают разведданные.
Уигстон подчеркнул, что Китай разрабатывает противоспутниковые технологии, среди которых — "лазерное ослепляющее оружие" и механизмы "осуществления умышленных радиопомех". Российские спутники, в свою очередь, "имеют характеристики оружия" и угрожают безопасности, добавил он.
Кроме того, военный предупредил о риске конфликтов в космосе в будущем.
"Я не сомневаюсь, что они очень быстро могут туда перейти. Если мы не подумаем и не подготовимся к этому сейчас, мы не будем готовы и в нужный момент", — подытожил Уигстон.
Сборка спутника Метеор-М - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 10:55Сказано в эфире
Действия России и Китая в космосе "безрассудны"? Мнение эксперта
Запад не в первый раз заявляет об опасности войны в космосе. Ранее глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность.
Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 11:54В мире
В США оценили возможность конфликта с Россией и Китаем в космосе
 
В миреНаукаКитайКосмос - РИА НаукаКосмосРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния