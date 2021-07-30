https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе - РИА Новости, 30.07.2021
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе
Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:14
2021-07-30T13:14
2021-07-30T14:16
в мире
наука
китай
космос - риа наука
космос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727917105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a956c3d2e8d07ad09539c0b9a99978b2.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный маршал авиации Великобритании Майкл Уигстон посчитал опасной космическую деятельность, которую ведут Россия и Китай. Об этом он заявил в интервью The Daily Telegraph.По мнению военачальника, Москва и Пекин регулярно размещают на орбитах спутники в "непосредственной близости" от других, а также собирают разведданные.Уигстон подчеркнул, что Китай разрабатывает противоспутниковые технологии, среди которых — "лазерное ослепляющее оружие" и механизмы "осуществления умышленных радиопомех". Российские спутники, в свою очередь, "имеют характеристики оружия" и угрожают безопасности, добавил он.Кроме того, военный предупредил о риске конфликтов в космосе в будущем. "Я не сомневаюсь, что они очень быстро могут туда перейти. Если мы не подумаем и не подготовимся к этому сейчас, мы не будем готовы и в нужный момент", — подытожил Уигстон.Запад не в первый раз заявляет об опасности войны в космосе. Ранее глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность.Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kosmos-1743575480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kosmos-1732276559.html
китай
космос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727917105_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5d68f8224fae1da0d6eada7a3a10a620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наука, китай, космос - риа наука, космос, россия
13:14 30.07.2021 (обновлено: 14:16 30.07.2021)
Британия обвинила Россию и Китай в опасной деятельности в космосе
Британский маршал Уигстон назвал опасными действия России и Китая в космическом пространстве