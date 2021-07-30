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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 30.07.2021
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости коронавирусом, и сегодня наблюдается стабилизация и снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:46
2021-07-30T12:46
2021-07-30T12:58
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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анна попова
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости коронавирусом, и сегодня наблюдается стабилизация и снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели и это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большие регионы - огромная агломерация успешно справилась с подъемом, и сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение", - сказала Попова журналистам.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:46 30.07.2021 (обновлено: 12:58 30.07.2021)
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Глава Роспотребнадзора Попова: Москва успешно справилась с подъёмом заболеваемости коронавирусом