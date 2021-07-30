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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 30.07.2021

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости коронавирусом, и сегодня наблюдается стабилизация и снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:46

2021-07-30T12:46

2021-07-30T12:58

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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анна попова

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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости коронавирусом, и сегодня наблюдается стабилизация и снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели и это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большие регионы - огромная агломерация успешно справилась с подъемом, и сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение", - сказала Попова журналистам.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии