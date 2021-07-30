https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743589099.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,2%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:50

2021-07-30T11:50

2021-07-30T11:50

распространение коронавируса

экономика

общество

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,2%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,2%, 2. Республика Татарстан 0,22%, 3. Москва 0,23%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743587778.html

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, коронавирус в россии