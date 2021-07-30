https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743589099.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,2%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:50
2021-07-30T11:50
2021-07-30T11:50
распространение коронавируса
экономика
общество
республика татарстан (татарстан)
орловская область
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Орловской области - 0,2%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область 0,2%, 2. Республика Татарстан 0,22%, 3. Москва 0,23%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743587778.html
республика татарстан (татарстан)
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экономика, общество, республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб отметил наименьший темп прироста случаев COVID-19 в Москве, Татарстане и Орловской области