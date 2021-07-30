https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743550194.html

Медрегулятор США сообщил о новых данных по заразности дельта-штамма

Медрегулятор США сообщил о новых данных по заразности дельта-штамма - РИА Новости, 30.07.2021

Медрегулятор США сообщил о новых данных по заразности дельта-штамма

Американский медицинский регулятор принял решение возобновить использование защитных масок вакцинированными от COVID-19 жителями США, исходя из новой информации РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:25

2021-07-30T08:25

2021-07-30T08:26

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Американский медицинский регулятор принял решение возобновить использование защитных масок вакцинированными от COVID-19 жителями США, исходя из новой информации о коронавирусе, сообщает газета New York Times со ссылкой на главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.В мае Валенски сообщила, что вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев. Однако 27 июня регулятор заявил, что привитые люди снова должны носить защитные медицинские маски в помещениях. Эта рекомендация касалась районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19."Новое исследование показало, что вакцинированные люди, инфицированные штаммом "дельта", носят в носоглотке огромное количество вирусов", - говорится в материале со ссылкой на электронное письмо Валенски изданию.Как отмечается, новые данные противоречат прежним наблюдениям исследователей, согласно которым привитые люди при инфицировании более ранними вариантами коронавируса лишь с малой вероятностью могли стать источником заражения для окружающих.Как сообщает издание, во внутренних документах CDC говорится, что вариант "дельта" более заразен, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, лихорадку Эбола, простуду и сезонный грипп, и может сравниться лишь с ветряной оспой.В документах не исключается, что регулятор может не ограничиться рекомендацией использования масок в отдельных районах и сделать их ношение "универсальным".

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743535060.html

https://ria.ru/20210728/delta-shtamm-1743322517.html

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в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19