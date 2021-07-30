Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/klavakoka-1743431281.html
Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка"
Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка" - РИА Новости, 30.07.2021
Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка"
Российская блогер и певица Клава Кока (Клавдия Высокова) представила в Сети новый трек под названием "Точка". РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:34
2021-07-30T01:34
клава кока
шоу-бизнес
youtube
культура
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743432093_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_9bbeae6233bf859ac447080527f86632.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская блогер и певица Клава Кока (Клавдия Высокова) представила в Сети новый трек под названием "Точка". Релиз композиции, в которой певица рассказывает о разрыве с любимым человеком, состоялся на фоне новости о том, что она рассталась со своим другом — блогером Дмитрием Гордеем после двух лет отношений.Об этом звезда YouTube сообщил в соцсетях в начале июля. Откровения экс-бойфренда удивили и возмутили поп-звезду. "Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность, — позже призналась в беседе с журналистами Клава. — Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство". Поклонники тепло приняли новую работу Клавы Коки и отметили в комментариях, что "давно не слышали настолько личной лирики" в ее исполнении. Песню "Точка" можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.
https://ria.ru/20210709/razvod-1740602158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743432093_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_3763b18ed786e10ceba1b94f4f8bb877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клава кока, шоу-бизнес, youtube, музыка, новости культуры
01:34 30.07.2021
 

Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская блогер и певица Клава Кока (Клавдия Высокова) представила в Сети новый трек под названием "Точка".
"Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-нибудь поможет отпустить! Буду ждать ваших комментариев, на этот раз они для меня особенно важны", — обратилась к подписчикам исполнительница в Instagram.
Релиз композиции, в которой певица рассказывает о разрыве с любимым человеком, состоялся на фоне новости о том, что она рассталась со своим другом — блогером Дмитрием Гордеем после двух лет отношений.
Об этом звезда YouTube сообщил в соцсетях в начале июля. Откровения экс-бойфренда удивили и возмутили поп-звезду.
"Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность, — позже призналась в беседе с журналистами Клава. — Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство".
Поклонники тепло приняли новую работу Клавы Коки и отметили в комментариях, что "давно не слышали настолько личной лирики" в ее исполнении.
Песню "Точка" можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.
Фотография из Instagram-аккаунта Насти Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 14:43Шоубиз
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке
 
КультураКлава КокаШоу-бизнесYouTubeМузыкаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния