https://ria.ru/20210730/klavakoka-1743431281.html

Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка"

Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка" - РИА Новости, 30.07.2021

Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка"

Российская блогер и певица Клава Кока (Клавдия Высокова) представила в Сети новый трек под названием "Точка". РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T01:34

2021-07-30T01:34

2021-07-30T01:34

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская блогер и певица Клава Кока (Клавдия Высокова) представила в Сети новый трек под названием "Точка". Релиз композиции, в которой певица рассказывает о разрыве с любимым человеком, состоялся на фоне новости о том, что она рассталась со своим другом — блогером Дмитрием Гордеем после двух лет отношений.Об этом звезда YouTube сообщил в соцсетях в начале июля. Откровения экс-бойфренда удивили и возмутили поп-звезду. "Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность, — позже призналась в беседе с журналистами Клава. — Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство". Поклонники тепло приняли новую работу Клавы Коки и отметили в комментариях, что "давно не слышали настолько личной лирики" в ее исполнении. Песню "Точка" можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.

https://ria.ru/20210709/razvod-1740602158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клава кока, шоу-бизнес, youtube, музыка, новости культуры