Клава Кока выпустила трек о расставании "Точка"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская блогер и певица Клава Кока (Клавдия Высокова) представила в Сети новый трек под названием "Точка".
"Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-нибудь поможет отпустить! Буду ждать ваших комментариев, на этот раз они для меня особенно важны", — обратилась к подписчикам исполнительница в Instagram.
Релиз композиции, в которой певица рассказывает о разрыве с любимым человеком, состоялся на фоне новости о том, что она рассталась со своим другом — блогером Дмитрием Гордеем после двух лет отношений.
Об этом звезда YouTube сообщил в соцсетях в начале июля. Откровения экс-бойфренда удивили и возмутили поп-звезду.
"Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность, — позже призналась в беседе с журналистами Клава. — Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство".
Поклонники тепло приняли новую работу Клавы Коки и отметили в комментариях, что "давно не слышали настолько личной лирики" в ее исполнении.
Песню "Точка" можно послушать или скачать на многих цифровых платформах.