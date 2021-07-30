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В Китае наблюдается спад индустрии караоке-баров
В Китае наблюдается спад индустрии караоке-баров - РИА Новости, 30.07.2021
В Китае наблюдается спад индустрии караоке-баров
Коронакризис вбил последний гвоздь в крышку гроба некогда могущественной индустрии караоке-баров (KTV) в Китае, пишет авторитетное экономическое издание... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:17
2021-07-30T11:17
2021-07-30T11:17
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МОСКВА, 30 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Коронакризис вбил последний гвоздь в крышку гроба некогда могущественной индустрии караоке-баров (KTV) в Китае, пишет авторитетное экономическое издание "Цайцзин".Статистика первого полугодия свидетельствует о том, что количество KTV в Китае продолжает падать. В январе-июне по стране было закрыто 2000 караоке-баров, рост показателя составил 15,2% в годовом исчислении. Объем регистрации новых KTV упал в годовом исчислении на 41,3%, составив 1652 заведения.При этом бизнес караоке-баров продолжает мельчать. В настоящее время уставной капитал 74% предприятий отрасли составляет менее миллиона юаней – смешной показатель по китайским меркам.KTV-индустрия пока что держится на плаву лишь в провинциях Хунань (5900 предприятий), Цзянсу (4500), Юньнань (4200), Шаньдун, Сычуань и Хубэй (по 3000 в каждой).Наблюдатели подчеркивают, что одной из главных причин закрытия караоке-баров сегодня является вызванный эпидемией COVID-19 тренд на социальное дистанцирование, который сохранится в среднесрочной перспективе. Однако есть и другие причины. Для любителей караоке появляются новые альтернативные площадки. В частности, караоке активно уходит в онлайн-формат, крайне популярными стали "караоке-будки", где можно запереться и попеть одиночестве. Такие будки сегодня можно увидеть практически в каждом китайском супермаркете.За последние семь лет рынок KTV в Китае ужался вдвое. Не за горами время, когда о караоке-барах просто позабудут, уверены экономисты. Напомним, что ранее эта индустрия была крайне могущественной. В KTV устраивались дружеские посиделки, корпоративы, романтические свидания.
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китай
МОСКВА, 30 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Коронакризис вбил последний гвоздь в крышку гроба некогда могущественной индустрии караоке-баров (KTV) в Китае
, пишет авторитетное экономическое издание "Цайцзин".
Статистика первого полугодия свидетельствует о том, что количество KTV в Китае продолжает падать. В январе-июне по стране было закрыто 2000 караоке-баров, рост показателя составил 15,2% в годовом исчислении. Объем регистрации новых KTV упал в годовом исчислении на 41,3%, составив 1652 заведения.
При этом бизнес караоке-баров продолжает мельчать. В настоящее время уставной капитал 74% предприятий отрасли составляет менее миллиона юаней – смешной показатель по китайским меркам.
KTV-индустрия пока что держится на плаву лишь в провинциях Хунань (5900 предприятий), Цзянсу (4500), Юньнань (4200), Шаньдун, Сычуань и Хубэй (по 3000 в каждой).
Наблюдатели подчеркивают, что одной из главных причин закрытия караоке-баров сегодня является вызванный эпидемией COVID-19 тренд на социальное дистанцирование, который сохранится в среднесрочной перспективе. Однако есть и другие причины. Для любителей караоке появляются новые альтернативные площадки. В частности, караоке активно уходит в онлайн-формат, крайне популярными стали "караоке-будки", где можно запереться и попеть одиночестве. Такие будки сегодня можно увидеть практически в каждом китайском супермаркете.
За последние семь лет рынок KTV в Китае ужался вдвое. Не за горами время, когда о караоке-барах просто позабудут, уверены экономисты. Напомним, что ранее эта индустрия была крайне могущественной. В KTV устраивались дружеские посиделки, корпоративы, романтические свидания.