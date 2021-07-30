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Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению - РИА Новости, 30.07.2021
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:52
2021-07-30T19:52
образование - общество
история
владимир путин
владимир мединский
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.
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образование - общество, история, владимир путин, владимир мединский, россия
19:52 30.07.2021
 
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о подготовке к новому учебному году
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о подготовке к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению", - говорится в документе.
Председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.
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