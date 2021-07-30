https://ria.ru/20210730/istoriya-1743697646.html
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению - РИА Новости, 30.07.2021
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:52
2021-07-30T19:52
2021-07-30T19:52
образование - общество
история
владимир путин
владимир мединский
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20210707/putin-1740223641.html
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образование - общество, история, владимир путин, владимир мединский, россия
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению