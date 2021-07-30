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Война в Сирии
https://ria.ru/20210730/gumpomosch-1743685111.html
Россия передала семь тонн гуманитарной помощи Сирии
Россия передала семь тонн гуманитарной помощи Сирии - РИА Новости, 30.07.2021
Россия передала семь тонн гуманитарной помощи Сирии
Гуманитарная группа "Боевое братство" в очередной раз передала гуманитарную помощь для нуждающихся из неспокойной сирийской провинции Дераа, беспорядки,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:31
2021-07-30T18:31
война в сирии
в мире
дмитрий саблин
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарная группа "Боевое братство" в очередной раз передала гуманитарную помощь для нуждающихся из неспокойной сирийской провинции Дераа, беспорядки, начавшиеся в последние дни в провинции, пока прекратились.Ранее сообщалось, что ситуация в сирийском Дераа резко обострилась после того, как боевики в районе старого центра города - Дераа-Баляд сорвали перемирие с властями и отказались выполнять достигнутые ранее договоренности, в том числе сложить оружие."Позавчера гуманитарная группа "Боевого братства" в очередной раз привезла в неспокойную провинцию Дераа гуманитарную помощь в рамках работы координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Мы передали центру, помогающему детям-инвалидам, продуктовые наборы, лекарства, игрушки, памперсы", - сообщил РИА Новости координатор группы ГД по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.За время работы группы и при поддержке Центра по примирению враждующих сторон было доставлено около 7 тонн гуманитарной помощи для людей из Дераа."Всего в Дераа при поддержке Центра по примирению враждующих сторон было доставлено около 7 тонн продуктов, лекарств, игрушек, детской одежды, средств личной гигиены – вместе с нами в акции приняли участие представители администраций Ленинградской, Калужской и Новгородской областей и "Русская гуманитарная миссия", - отметил Саблин.По словам Саблина, недавние беспорядки и боевые действия в провинции, вызванные тяжелой экономической ситуацией в Сирии и "удушающими санкциями "гуманного" Запада", прекратились."Сегодня, по моей информации, прошли переговоры, достигнуто соглашение, боевые действия прекратились", - добавил он.Сирийские власти при посредничестве компетентных органов с одной стороны и старейшин и представителей интересов боевиков с другой договорились, что бандформирования сложат все оружие и все желающие смогут воспользоваться программой реабилитации. Власти со своей стороны обязались обеспечить все необходимые условия для нормального проживания жителей Дераа-Баляд и предоставить безопасный коридор для всех боевиков, которые против перемирия, для их вывода на север страны.Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сирийская армия начала в четверг утром силовую операцию с целью уничтожения последних очагов террористов в Дераа, однако наступление будет проходить поэтапно с целью дать возможность возобновлению мирных переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/siriya-1743353430.html
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в мире, дмитрий саблин, россия
18:31 30.07.2021
 
Россия передала семь тонн гуманитарной помощи Сирии

Россия передала семь тонн гуманитарной помощи для нуждающихся из сирийской провинции Дераа

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарная группа "Боевое братство" в очередной раз передала гуманитарную помощь для нуждающихся из неспокойной сирийской провинции Дераа, беспорядки, начавшиеся в последние дни в провинции, пока прекратились.
Ранее сообщалось, что ситуация в сирийском Дераа резко обострилась после того, как боевики в районе старого центра города - Дераа-Баляд сорвали перемирие с властями и отказались выполнять достигнутые ранее договоренности, в том числе сложить оружие.
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"Позавчера гуманитарная группа "Боевого братства" в очередной раз привезла в неспокойную провинцию Дераа гуманитарную помощь в рамках работы координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Мы передали центру, помогающему детям-инвалидам, продуктовые наборы, лекарства, игрушки, памперсы", - сообщил РИА Новости координатор группы ГД по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
За время работы группы и при поддержке Центра по примирению враждующих сторон было доставлено около 7 тонн гуманитарной помощи для людей из Дераа.
"Всего в Дераа при поддержке Центра по примирению враждующих сторон было доставлено около 7 тонн продуктов, лекарств, игрушек, детской одежды, средств личной гигиены – вместе с нами в акции приняли участие представители администраций Ленинградской, Калужской и Новгородской областей и "Русская гуманитарная миссия", - отметил Саблин.
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По словам Саблина, недавние беспорядки и боевые действия в провинции, вызванные тяжелой экономической ситуацией в Сирии и "удушающими санкциями "гуманного" Запада", прекратились.
"Сегодня, по моей информации, прошли переговоры, достигнуто соглашение, боевые действия прекратились", - добавил он.
Сирийские власти при посредничестве компетентных органов с одной стороны и старейшин и представителей интересов боевиков с другой договорились, что бандформирования сложат все оружие и все желающие смогут воспользоваться программой реабилитации. Власти со своей стороны обязались обеспечить все необходимые условия для нормального проживания жителей Дераа-Баляд и предоставить безопасный коридор для всех боевиков, которые против перемирия, для их вывода на север страны.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сирийская армия начала в четверг утром силовую операцию с целью уничтожения последних очагов террористов в Дераа, однако наступление будет проходить поэтапно с целью дать возможность возобновлению мирных переговоров.
 
Война в СирииВ миреДмитрий СаблинРоссия
 
 
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