https://ria.ru/20210730/groza-1743550365.html
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 30.07.2021
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о грозе, дожде и усилении ветра до 15 метров в секунду в городе в пятницу. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:25
2021-07-30T08:25
2021-07-30T08:25
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
погода
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о грозе, дожде и усилении ветра до 15 метров в секунду в городе в пятницу."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 08.30 до 21.00 часа 30 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте министерства.Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам – обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Росгидромет предупредил о грозе и порывистом ветре в Москве в пятницу