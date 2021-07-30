https://ria.ru/20210730/groza-1743550365.html

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 30.07.2021

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о грозе, дожде и усилении ветра до 15 метров в секунду в городе в пятницу. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:25

2021-07-30T08:25

2021-07-30T08:25

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

погода

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о грозе, дожде и усилении ветра до 15 метров в секунду в городе в пятницу."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 08.30 до 21.00 часа 30 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте министерства.Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам – обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода