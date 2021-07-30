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В ЦИК рассказали о борьбе с двойным голосованием на выборах
В ЦИК рассказали о борьбе с двойным голосованием на выборах - РИА Новости, 30.07.2021
В ЦИК рассказали о борьбе с двойным голосованием на выборах
Учёт избирателей в РФ достаточно точный, созданы все условия для исключения случаев двойного голосования, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:46
2021-07-30T13:46
2021-07-30T13:46
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Учёт избирателей в РФ достаточно точный, созданы все условия для исключения случаев двойного голосования, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."У нас очень точный учёт избирателей в случае ухода с одного участка, перехода на другой. Все считается, все учитывается. И мы считаем, что созданы все условия для исключения случаев двойного голосования, и по этому поводу применяются и технологические решения, и есть, конечно, законодательство, которое достаточно жёстко относится", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.Он также напомнил, что со 2 августа начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения: "Мобильный избиратель" - это возможность любому из нас переместиться в избирательном пространстве Российской Федерации, то есть выбрать удобный участок для голосования".Также с понедельника жители 7 регионов - Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя – могут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
В ЦИК рассказали о борьбе с двойным голосованием на выборах
Зампредседателя ЦИК Булаев: в России созданы все условия для исключения двойного голосования