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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию
В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию - РИА Новости, 30.07.2021
В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию
Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания планируется провести в Мордовии в августе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:56
2021-07-30T16:04
республика мордовия
общество
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания планируется провести в Мордовии в августе, сообщает пресс-служба правительства региона.Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по организации школьного питания. Рабочая группа, которую руководитель республики возглавил весной 2021 года, должна подготовить предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета, которое состоится 25 августа."В видеоконференции приняли участие представители федеральных органов власти и всех субъектов России. Врио главы Мордовии, открывая обсуждение, поблагодарил всех за активную работу, отметив, что 79 субъектов РФ направили в рабочую группу свои предложения", - говорится в сообщении."У нас есть четкая репрезентативная выборка, мнение каждого региона по данному вопросу. На основании этих данных нами подготовлен перечень предложений по совершенствованию организации горячего школьного питания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Наиболее актуальными для всех субъектов страны являются вопросы модернизации пищеблоков, совершенствования контрактной системы, приобретения продуктов питания с высокой долей местного АПК, повышения уровня родительского контроля.Учитывая востребованность этой темы, принято решение о проведении в Мордовии 19-20 августа первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки форум пройдет в очно-дистанционном формате. "Мы приглашаем членов рабочей группы принять участие в этом мероприятии и детально обсудить все актуальные вопросы и наработки российских регионов. Мониторинг показал, что все регионы признают необходимость изменений в системе организации питания школьников, чтобы сделать его качественным и безопасным", - сказал врио главы Мордовии.
https://ria.ru/20210722/mordoviya-1742339379.html
https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html
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общество, республика мордовия, артем здунов, россия
15:56 30.07.2021 (обновлено: 16:04 30.07.2021)
 
В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию

Всероссийский родительский форум по школьному питанию планируют провести в Мордовии в августе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания планируется провести в Мордовии в августе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по организации школьного питания. Рабочая группа, которую руководитель республики возглавил весной 2021 года, должна подготовить предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета, которое состоится 25 августа.
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"В видеоконференции приняли участие представители федеральных органов власти и всех субъектов России. Врио главы Мордовии, открывая обсуждение, поблагодарил всех за активную работу, отметив, что 79 субъектов РФ направили в рабочую группу свои предложения", - говорится в сообщении.
"У нас есть четкая репрезентативная выборка, мнение каждого региона по данному вопросу. На основании этих данных нами подготовлен перечень предложений по совершенствованию организации горячего школьного питания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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Наиболее актуальными для всех субъектов страны являются вопросы модернизации пищеблоков, совершенствования контрактной системы, приобретения продуктов питания с высокой долей местного АПК, повышения уровня родительского контроля.
Учитывая востребованность этой темы, принято решение о проведении в Мордовии 19-20 августа первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки форум пройдет в очно-дистанционном формате. "Мы приглашаем членов рабочей группы принять участие в этом мероприятии и детально обсудить все актуальные вопросы и наработки российских регионов. Мониторинг показал, что все регионы признают необходимость изменений в системе организации питания школьников, чтобы сделать его качественным и безопасным", - сказал врио главы Мордовии.
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