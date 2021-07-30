https://ria.ru/20210730/forum-1743646171.html

В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию

В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию - РИА Новости, 30.07.2021

В Мордовии пройдет всероссийский родительский форум по школьному питанию

Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания планируется провести в Мордовии в августе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:56

2021-07-30T15:56

2021-07-30T16:04

республика мордовия

общество

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания планируется провести в Мордовии в августе, сообщает пресс-служба правительства региона.Врио главы Мордовии Артем Здунов в пятницу в режиме видеоконференции провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по организации школьного питания. Рабочая группа, которую руководитель республики возглавил весной 2021 года, должна подготовить предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета, которое состоится 25 августа."В видеоконференции приняли участие представители федеральных органов власти и всех субъектов России. Врио главы Мордовии, открывая обсуждение, поблагодарил всех за активную работу, отметив, что 79 субъектов РФ направили в рабочую группу свои предложения", - говорится в сообщении."У нас есть четкая репрезентативная выборка, мнение каждого региона по данному вопросу. На основании этих данных нами подготовлен перечень предложений по совершенствованию организации горячего школьного питания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Наиболее актуальными для всех субъектов страны являются вопросы модернизации пищеблоков, совершенствования контрактной системы, приобретения продуктов питания с высокой долей местного АПК, повышения уровня родительского контроля.Учитывая востребованность этой темы, принято решение о проведении в Мордовии 19-20 августа первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки форум пройдет в очно-дистанционном формате. "Мы приглашаем членов рабочей группы принять участие в этом мероприятии и детально обсудить все актуальные вопросы и наработки российских регионов. Мониторинг показал, что все регионы признают необходимость изменений в системе организации питания школьников, чтобы сделать его качественным и безопасным", - сказал врио главы Мордовии.

https://ria.ru/20210722/mordoviya-1742339379.html

https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html

https://ria.ru/20210702/uragan-1739670296.html

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общество, республика мордовия, артем здунов, россия