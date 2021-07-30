https://ria.ru/20210730/forum-1743623939.html

В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум

В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум - РИА Новости, 30.07.2021

В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум

Ульяновская область в октябре проведет VII Российско-китайский молодежный форум в рамках формата межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы", сообщает... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:09

2021-07-30T14:09

2021-07-30T14:09

ульяновская область

ульяновская область

хунань

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152065/27/1520652721_262:0:3610:1883_1920x0_80_0_0_5a528208a69a1c76d859e339a349dbb9.jpg

УЛЬЯНОВСК, 30 июл — РИА Новости. Ульяновская область в октябре проведет VII Российско-китайский молодежный форум в рамках формата межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы", сообщает пресс-служба регионального правительства.Международный форум пройдет в режиме телемоста по четырем ключевым направлениям: наука и инновации, образование, молодежное предпринимательство, а также туризм, культура и искусство.Концепцию и цели мероприятия обсудили на заседании оргкомитета под председательством заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Машковцева и замгубернатора Ульяновской области Александра Костомарова, также на встрече утвердили дорожную карту подготовки события.В форуме примут участие студенты вузов, расположенных на территории Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. Событие входит в программу Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.Программу форума составят тематические сессии по всем ключевым направлениям молодежного взаимодействия. Кроме того, студенты двух стран смогут поделиться опытом предпринимательства, обсудить перспективные направления бизнес-деятельности с возможностью реализации совместных проектов.Формат российско-китайского сотрудничества "Волга-Янцзы" реализуется в рамках поручения президента России; в Ассоциацию вузов "Волга-Янцзы" на данный момент входят около 80 вузов двух стран, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210628/zony-1738963260.html

ульяновская область

хунань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, хунань, россия