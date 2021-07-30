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Ульяновская область
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В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум
В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум - РИА Новости, 30.07.2021
В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум
Ульяновская область в октябре проведет VII Российско-китайский молодежный форум в рамках формата межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы", сообщает... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:09
2021-07-30T14:09
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ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 30 июл — РИА Новости. Ульяновская область в октябре проведет VII Российско-китайский молодежный форум в рамках формата межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы", сообщает пресс-служба регионального правительства.Международный форум пройдет в режиме телемоста по четырем ключевым направлениям: наука и инновации, образование, молодежное предпринимательство, а также туризм, культура и искусство.Концепцию и цели мероприятия обсудили на заседании оргкомитета под председательством заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Машковцева и замгубернатора Ульяновской области Александра Костомарова, также на встрече утвердили дорожную карту подготовки события.В форуме примут участие студенты вузов, расположенных на территории Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. Событие входит в программу Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.Программу форума составят тематические сессии по всем ключевым направлениям молодежного взаимодействия. Кроме того, студенты двух стран смогут поделиться опытом предпринимательства, обсудить перспективные направления бизнес-деятельности с возможностью реализации совместных проектов.Формат российско-китайского сотрудничества "Волга-Янцзы" реализуется в рамках поручения президента России; в Ассоциацию вузов "Волга-Янцзы" на данный момент входят около 80 вузов двух стран, уточняет пресс-служба.
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ульяновская область, хунань, россия
14:09 30.07.2021
 

В Ульяновской области пройдет VII Российско-китайский молодежный форум

© Depositphotos / IrinaDanceГород Ульяновск
Город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / IrinaDance
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УЛЬЯНОВСК, 30 июл — РИА Новости. Ульяновская область в октябре проведет VII Российско-китайский молодежный форум в рамках формата межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Международный форум пройдет в режиме телемоста по четырем ключевым направлениям: наука и инновации, образование, молодежное предпринимательство, а также туризм, культура и искусство.
Концепцию и цели мероприятия обсудили на заседании оргкомитета под председательством заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Машковцева и замгубернатора Ульяновской области Александра Костомарова, также на встрече утвердили дорожную карту подготовки события.
В форуме примут участие студенты вузов, расположенных на территории Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. Событие входит в программу Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.
"Дружба и взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому в рамках формата межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы" мы организуем совместные молодежные форумы, первый из которых состоялся в 2014 году. С этого времени возникла хорошая традиция ежегодно проводить встречи студенческой молодежи поочередно на территории России и Китая для обмена идеями и молодежными инициативами, для знакомства с культурными традициями, историей и современными достижениями наших стран", — отметил на заседании Машковцев, слова которого цитирует пресс-служба.
Программу форума составят тематические сессии по всем ключевым направлениям молодежного взаимодействия. Кроме того, студенты двух стран смогут поделиться опытом предпринимательства, обсудить перспективные направления бизнес-деятельности с возможностью реализации совместных проектов.
Формат российско-китайского сотрудничества "Волга-Янцзы" реализуется в рамках поручения президента России; в Ассоциацию вузов "Волга-Янцзы" на данный момент входят около 80 вузов двух стран, уточняет пресс-служба.
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