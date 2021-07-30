Туроператоры попросили оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта
АТОР обратилась к главе оперштаба с просьбой возобновить чартерные рейсы на курорты Египта
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба с просьбой возобновить чартеры на курорты Египта, копия соответствующего письма за подписью главы ассоциации Майи Ломидзе имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас рассмотреть возможность расширения полетных программ Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет и возобновления чартерного авиасообщения из российских городов на курорты Египта. Данное решение позволит туроператорским компаниям в условиях ограниченного предложения формировать конкурентоспособный туристский продукт, отвечающий запросам российских граждан", - говорится в обращении.
В АТОР пояснили, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире и связанное с этим существенное сокращение популярных у российских граждан туристических направлений не позволяет туроператорам формировать туристские продукты в объеме, способном удовлетворить потребительский спрос.
"В настоящее время в Египет разрешено только регулярное авиасообщение, которое выполняется одним авиаперевозчиком, что существенно ограничивает объем перевозки и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями", - уточнили в ассоциации.
Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта, готова приступить к полетам с 9 августа, сообщал РИА Новости в четверг представитель перевозчика.