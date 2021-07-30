https://ria.ru/20210730/egipet-1743560887.html

Туроператоры попросили оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта

Туроператоры попросили оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта - РИА Новости, 30.07.2021

Туроператоры попросили оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба с просьбой возобновить чартеры на курорты Египта, копия соответствующего письма за подписью... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:45

2021-07-30T09:45

2021-07-30T09:45

туризм

египет

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба с просьбой возобновить чартеры на курорты Египта, копия соответствующего письма за подписью главы ассоциации Майи Ломидзе имеется в распоряжении РИА Новости.АТОР обратилась к главе оперштаба правительства РФ вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты Египта."Просим вас рассмотреть возможность расширения полетных программ Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет и возобновления чартерного авиасообщения из российских городов на курорты Египта. Данное решение позволит туроператорским компаниям в условиях ограниченного предложения формировать конкурентоспособный туристский продукт, отвечающий запросам российских граждан", - говорится в обращении.В АТОР пояснили, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире и связанное с этим существенное сокращение популярных у российских граждан туристических направлений не позволяет туроператорам формировать туристские продукты в объеме, способном удовлетворить потребительский спрос."В настоящее время в Египет разрешено только регулярное авиасообщение, которое выполняется одним авиаперевозчиком, что существенно ограничивает объем перевозки и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями", - уточнили в ассоциации.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешения на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта, готова приступить к полетам с 9 августа, сообщал РИА Новости в четверг представитель перевозчика.

https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

https://ria.ru/20210729/rosaviatsiya-1743490042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия