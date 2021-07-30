https://ria.ru/20210730/donbass-1743566918.html
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.07.2021
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:21
2021-07-30T10:21
2021-07-30T10:36
в мире
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донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ДНР сообщили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 15 артснарядов и 20 мин. В результате обстрелов в Донецке повреждено два дома.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210730/donbass-1743553519.html
https://ria.ru/20210729/obstrel-1743483167.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:21 30.07.2021 (обновлено: 10:36 30.07.2021)
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ
Представитель ДНР: украинские силовики за сутки выпустили по республике 15 артснарядов и 20 мин