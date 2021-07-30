https://ria.ru/20210730/dogovor-1743560557.html

Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры

Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры - РИА Новости, 30.07.2021

Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Савельев, бывший одним из советников делегации СССР на переговорах по СНВ-1, рассказал о том, как они проходили и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:44

2021-07-30T09:44

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Савельев, бывший одним из советников делегации СССР на переговорах по СНВ-1, рассказал о том, как они проходили и какие усилия предпринимались советской стороной при межведомственном согласовании и при дальнейшем обсуждении позиций документа с американскими визави.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего в Москве. Савельев был советником советской делегации в группе по обороне и космосу на предшествовавших этому подписанию переговорах. В своей статье, приуроченной к 30-летию СНВ-1, эксперт отмечает, что их участники решали сложнейшие военно-технические проблемы, возникавшие при обсуждении."Проблемы возникали не только из-за различия подходов сторон к отдельным аспектам вырабатываемого договора. Не меньшие усилия прилагались (по крайней мере, со стороны СССР) для межведомственных согласований интересов организаций и структур СССР, участвовавших в выработке общей позиции страны на переговорах с США", - вспоминает Савельев.Под этими структурами он подразумевает центральный комитет КПСС, МИД, Минобороны, ВПК и КГБ СССР, руководство которых составляло так называемую "Большую пятерку". В ее обязанности входило согласование и предоставление на утверждение в политбюро соответствующих документов, включая директивы по переговорам для делегации СССР, упомянул эксперт.По широте охвата проблемы контроля над стратегическими ядерными вооружениями и глубине проработки сложнейших технических деталей этот договор является уникальным соглашением, указал он. Эксперт отмечает, что его можно назвать "договором на все времена" в части выработанных мер контроля и проверки. По его мнению, эти наработки применимы в дальнейшем диалоге по контролю над ядерными вооружениями.

https://ria.ru/20160731/1473031399.html

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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