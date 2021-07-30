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Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры
Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры - РИА Новости, 30.07.2021
Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры
Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Савельев, бывший одним из советников делегации СССР на переговорах по СНВ-1, рассказал о том, как они проходили и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:44
2021-07-30T09:46
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Савельев, бывший одним из советников делегации СССР на переговорах по СНВ-1, рассказал о том, как они проходили и какие усилия предпринимались советской стороной при межведомственном согласовании и при дальнейшем обсуждении позиций документа с американскими визави.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего в Москве. Савельев был советником советской делегации в группе по обороне и космосу на предшествовавших этому подписанию переговорах. В своей статье, приуроченной к 30-летию СНВ-1, эксперт отмечает, что их участники решали сложнейшие военно-технические проблемы, возникавшие при обсуждении."Проблемы возникали не только из-за различия подходов сторон к отдельным аспектам вырабатываемого договора. Не меньшие усилия прилагались (по крайней мере, со стороны СССР) для межведомственных согласований интересов организаций и структур СССР, участвовавших в выработке общей позиции страны на переговорах с США", - вспоминает Савельев.Под этими структурами он подразумевает центральный комитет КПСС, МИД, Минобороны, ВПК и КГБ СССР, руководство которых составляло так называемую "Большую пятерку". В ее обязанности входило согласование и предоставление на утверждение в политбюро соответствующих документов, включая директивы по переговорам для делегации СССР, упомянул эксперт.По широте охвата проблемы контроля над стратегическими ядерными вооружениями и глубине проработки сложнейших технических деталей этот договор является уникальным соглашением, указал он. Эксперт отмечает, что его можно назвать "договором на все времена" в части выработанных мер контроля и проверки. По его мнению, эти наработки применимы в дальнейшем диалоге по контролю над ядерными вооружениями.
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в мире, сша, ссср, кпсс, российская академия наук, джордж буш (младший)
09:44 30.07.2021 (обновлено: 09:46 30.07.2021)
 
Участник переговоров по СНВ-1 рассказал о том, как проходили переговоры

Участник переговоров по СНВ-1 Александр Савельев рассказал об обсуждении и возникавших проблемах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран
Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев после подписания Соглашения СНВ-1 о взаимном устранении стратегическое ядерное оружие двух стран - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Савельев, бывший одним из советников делегации СССР на переговорах по СНВ-1, рассказал о том, как они проходили и какие усилия предпринимались советской стороной при межведомственном согласовании и при дальнейшем обсуждении позиций документа с американскими визави.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего в Москве. Савельев был советником советской делегации в группе по обороне и космосу на предшествовавших этому подписанию переговорах. В своей статье, приуроченной к 30-летию СНВ-1, эксперт отмечает, что их участники решали сложнейшие военно-технические проблемы, возникавшие при обсуждении.
Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший во время подписания договора СНВ-1. Архив - РИА Новости, 1920, 31.07.2016
31 июля 2016, 10:00
Договор между СССР и США о сокращении и ограничении СНВ-1Подробнее о договоре между СССР и США о сокращении и ограничении СНВ-1 читайте в справке РИА Новости.
"Проблемы возникали не только из-за различия подходов сторон к отдельным аспектам вырабатываемого договора. Не меньшие усилия прилагались (по крайней мере, со стороны СССР) для межведомственных согласований интересов организаций и структур СССР, участвовавших в выработке общей позиции страны на переговорах с США", - вспоминает Савельев.
Под этими структурами он подразумевает центральный комитет КПСС, МИД, Минобороны, ВПК и КГБ СССР, руководство которых составляло так называемую "Большую пятерку". В ее обязанности входило согласование и предоставление на утверждение в политбюро соответствующих документов, включая директивы по переговорам для делегации СССР, упомянул эксперт.
"Само "техническое" согласование всех деталей позиции происходило в рамках деятельности "пятерок" более низкого уровня, в которых работало много военных, технических и других экспертов. Такой механизм выработки и принятия решений доказал свою эффективность, в результате чего Договор СНВ-1 был готов к подписанию к концу июля 1991 года, несмотря на весь драматизм политических событий, предшествующий распаду СССР в конце этого года", - пишет Савельев.
По широте охвата проблемы контроля над стратегическими ядерными вооружениями и глубине проработки сложнейших технических деталей этот договор является уникальным соглашением, указал он. Эксперт отмечает, что его можно назвать "договором на все времена" в части выработанных мер контроля и проверки. По его мнению, эти наработки применимы в дальнейшем диалоге по контролю над ядерными вооружениями.
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