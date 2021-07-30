https://ria.ru/20210730/dezhurstvo-1743620244.html

В проливной дождь в Москве дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники

В проливной дождь в Москве дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники - РИА Новости, 30.07.2021

В проливной дождь в Москве дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники

Дежурство в проливной дождь в Москве ведут 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:00

2021-07-30T14:00

2021-07-30T14:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дежурство в проливной дождь в Москве ведут 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. В некоторых районах столицы уже идет проливной дождь. Напоминаем: об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из указанных в нашей инфографике номеров. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в пятницу в столице может пройти грозовой дождь с общим количеством осадков за сутки до 10-15 миллиметров.

https://ria.ru/20210730/pogoda-1743547764.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы