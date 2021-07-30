Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/deputat-1743573664.html
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты - РИА Новости, 30.07.2021
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты
Депутат Думы Курганской области Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после инцидента на охоте на волков, сообщила пресс-служба облдумы. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:47
2021-07-30T11:04
общество
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730533368_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_eab1515bd2a93d80726bffb04cd9952d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Депутат Думы Курганской области Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после инцидента на охоте на волков, сообщила пресс-служба облдумы.В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать. СК начал проверку о возможном жестоком обращении с животными на охоте."В аппарат Курганской областной Думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной Думы в ближайшее время. Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков, в которой участвовал Денис Хахалов", - говорится в сообщении.По мнению председателя облдумы Дмитрия Фролова, при таком серьёзном резонансе заниматься законодательной работой в областной Думе Хахалов уже не сможет.Также Фролов добавил, что Хахалов был избран по партийным спискам, соответственно, после сложения полномочий "Единая Россия" внесёт кандидатуру из числа кандидатов по партийному списку, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20210618/foto-1738789461.html
https://ria.ru/20210127/deputat-1594877567.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730533368_63:0:1018:716_1920x0_80_0_0_0689bdcad6351e772eedce9c985ee220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, единая россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:47 30.07.2021 (обновлено: 11:04 30.07.2021)
 
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты

Курганский депутат Хахалов попросил о досрочном сложении полномочий после жестокой охоты на волков

© Фото : @denishahalov/InstagramДенис Хахалов
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : @denishahalov/Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Депутат Думы Курганской области Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после инцидента на охоте на волков, сообщила пресс-служба облдумы.
В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать. СК начал проверку о возможном жестоком обращении с животными на охоте.
Минприроды России планирует создать в регионах антибраконьерские группы - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 15:02
На Колыме приостановили членство в ЕР депутата из-за скандального фото
"В аппарат Курганской областной Думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной Думы в ближайшее время. Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков, в которой участвовал Денис Хахалов", - говорится в сообщении.
По мнению председателя облдумы Дмитрия Фролова, при таком серьёзном резонансе заниматься законодательной работой в областной Думе Хахалов уже не сможет.
"К народным избранникам граждане традиционно предъявляют повышенные требования, и это абсолютно правильно, так и должно быть. Поэтому полагаю, что решение Хахалов принял верное", – цитирует пресс-служба слова Фролова.
Также Фролов добавил, что Хахалов был избран по партийным спискам, соответственно, после сложения полномочий "Единая Россия" внесёт кандидатуру из числа кандидатов по партийному списку, поясняется в сообщении.
Заседание Саратовской областной думы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 22:51
Критиковавший чиновников саратовский депутат сложил полномочия
 
ОбществоЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния