https://ria.ru/20210730/deputat-1743573664.html
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты - РИА Новости, 30.07.2021
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты
Депутат Думы Курганской области Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после инцидента на охоте на волков, сообщила пресс-служба облдумы. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:47
2021-07-30T10:47
2021-07-30T11:04
общество
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Депутат Думы Курганской области Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после инцидента на охоте на волков, сообщила пресс-служба облдумы.В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать. СК начал проверку о возможном жестоком обращении с животными на охоте."В аппарат Курганской областной Думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной Думы в ближайшее время. Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков, в которой участвовал Денис Хахалов", - говорится в сообщении.По мнению председателя облдумы Дмитрия Фролова, при таком серьёзном резонансе заниматься законодательной работой в областной Думе Хахалов уже не сможет.Также Фролов добавил, что Хахалов был избран по партийным спискам, соответственно, после сложения полномочий "Единая Россия" внесёт кандидатуру из числа кандидатов по партийному списку, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20210618/foto-1738789461.html
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общество, единая россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:47 30.07.2021 (обновлено: 11:04 30.07.2021)
Курганский депутат досрочно сложит полномочия после жестокой охоты
Курганский депутат Хахалов попросил о досрочном сложении полномочий после жестокой охоты на волков
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Депутат Думы Курганской области Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после инцидента на охоте на волков, сообщила пресс-служба облдумы.
В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России
" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать. СК
начал проверку о возможном жестоком обращении с животными на охоте.
"В аппарат Курганской областной Думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной Думы в ближайшее время. Причиной такого решения стал резонанс вокруг нашумевшей охоты на волков, в которой участвовал Денис Хахалов", - говорится в сообщении.
По мнению председателя облдумы Дмитрия Фролова, при таком серьёзном резонансе заниматься законодательной работой в областной Думе Хахалов уже не сможет.
"К народным избранникам граждане традиционно предъявляют повышенные требования, и это абсолютно правильно, так и должно быть. Поэтому полагаю, что решение Хахалов принял верное", – цитирует пресс-служба слова Фролова.
Также Фролов добавил, что Хахалов был избран по партийным спискам, соответственно, после сложения полномочий "Единая Россия" внесёт кандидатуру из числа кандидатов по партийному списку, поясняется в сообщении.