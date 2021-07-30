https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743675427.html

В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе

В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе - РИА Новости, 30.07.2021

В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе

Полиция в Челябинске проверяет инцидент на парковке у жилого дома, где местный житель решил взимать с жильцов деньги за припаркованные автомобили, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:49

2021-07-30T17:49

2021-07-30T17:49

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Полиция в Челябинске проверяет инцидент на парковке у жилого дома, где местный житель решил взимать с жильцов деньги за припаркованные автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Челябинску.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео из Челябинска о том, что во дворе жилого дома создали платную парковку и взимали по 40 рублей с автомобиля. Отмечалось, что тот, кто платил, мог парковаться спокойно, с остальных мужчина якобы вымогал деньги, угрожая, что их машины повредят. Один из жильцов платить отказался и обратился в полицию."Сообщение зарегистрировано. Проверка проводится в отделе полиции "Курчатовский", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210729/ubiystvo-1743393021.html

челябинск

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2021

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происшествия, челябинск