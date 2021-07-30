https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743675427.html
В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе
В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе - РИА Новости, 30.07.2021
В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе
Полиция в Челябинске проверяет инцидент на парковке у жилого дома, где местный житель решил взимать с жильцов деньги за припаркованные автомобили, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:49
2021-07-30T17:49
2021-07-30T17:49
происшествия
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155176/92/1551769281_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_43992c0668436505879895934c7429e3.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Полиция в Челябинске проверяет инцидент на парковке у жилого дома, где местный житель решил взимать с жильцов деньги за припаркованные автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Челябинску.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео из Челябинска о том, что во дворе жилого дома создали платную парковку и взимали по 40 рублей с автомобиля. Отмечалось, что тот, кто платил, мог парковаться спокойно, с остальных мужчина якобы вымогал деньги, угрожая, что их машины повредят. Один из жильцов платить отказался и обратился в полицию."Сообщение зарегистрировано. Проверка проводится в отделе полиции "Курчатовский", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210729/ubiystvo-1743393021.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155176/92/1551769281_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_09a68cc7e0c7f0b7b775af13f429e573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске проверят, вымогал ли мужчина деньги за парковку во дворе
Полиция в Челябинске проверит инцидент с местным жителем, который решил взимать деньги за парковку