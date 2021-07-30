https://ria.ru/20210730/bespilotnik-1743565912.html
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике - РИА Новости, 30.07.2021
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике
Минобороны Армении сообщило в пятницу, что противовоздушная оборона страны сбила азербайджанский беспилотник Aerostar, его обломки упали близ села Ваневан в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:15
2021-07-30T10:15
2021-07-30T10:16
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в пятницу, что противовоздушная оборона страны сбила азербайджанский беспилотник Aerostar, его обломки упали близ села Ваневан в Гегаркуникской области."В результате действий подразделений ПВО ВС Армении все попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство страны через армяно-азербайджанскую границу были пресечены. Сбит находящийся в арсенале ВС Азербайджана беспилотный летательный аппарат Aerostar, обломки которого упали в 3,5 километра севернее села Ваневан в Гегаркуникской области", - говорится в сообщении.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210730/armeniya-1743534395.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении
10:15 30.07.2021 (обновлено: 10:16 30.07.2021)
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике
Минобороны Армении сообщило, что ПВО сбила азербайджанский беспилотник Aerostar
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в пятницу, что противовоздушная оборона страны сбила азербайджанский беспилотник Aerostar, его обломки упали близ села Ваневан в Гегаркуникской области.
"В результате действий подразделений ПВО ВС Армении
все попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство страны через армяно-азербайджанскую границу были пресечены. Сбит находящийся в арсенале ВС Азербайджана
беспилотный летательный аппарат Aerostar, обломки которого упали в 3,5 километра севернее села Ваневан в Гегаркуникской области", - говорится в сообщении.
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.