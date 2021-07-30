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Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике - РИА Новости, 30.07.2021
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике
Минобороны Армении сообщило в пятницу, что противовоздушная оборона страны сбила азербайджанский беспилотник Aerostar, его обломки упали близ села Ваневан в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:15
2021-07-30T10:16
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в пятницу, что противовоздушная оборона страны сбила азербайджанский беспилотник Aerostar, его обломки упали близ села Ваневан в Гегаркуникской области."В результате действий подразделений ПВО ВС Армении все попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство страны через армяно-азербайджанскую границу были пресечены. Сбит находящийся в арсенале ВС Азербайджана беспилотный летательный аппарат Aerostar, обломки которого упали в 3,5 километра севернее села Ваневан в Гегаркуникской области", - говорится в сообщении.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении
10:15 30.07.2021 (обновлено: 10:16 30.07.2021)
 
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском беспилотнике

Минобороны Армении сообщило, что ПВО сбила азербайджанский беспилотник Aerostar

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Минобороны Армении
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ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в пятницу, что противовоздушная оборона страны сбила азербайджанский беспилотник Aerostar, его обломки упали близ села Ваневан в Гегаркуникской области.
"В результате действий подразделений ПВО ВС Армении все попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство страны через армяно-азербайджанскую границу были пресечены. Сбит находящийся в арсенале ВС Азербайджана беспилотный летательный аппарат Aerostar, обломки которого упали в 3,5 километра севернее села Ваневан в Гегаркуникской области", - говорится в сообщении.
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 02:24
В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
 
В миреАрменияАзербайджанМинобороны Армении
 
 
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