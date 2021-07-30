https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743622654.html

Глава КГБ предрек активную фазу деструктивных действий в Белоруссии

Глава КГБ предрек активную фазу деструктивных действий в Белоруссии - РИА Новости, 30.07.2021

Глава КГБ предрек активную фазу деструктивных действий в Белоруссии

Запад и выехавшая из Белоруссии оппозиция планируют активную фазу деструктивных действий в республике в сентябре-октябре 2021 года или первой половине 2022... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:04

2021-07-30T14:04

2021-07-30T14:17

белоруссия

протесты в белоруссии

в мире

минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Запад и выехавшая из Белоруссии оппозиция планируют активную фазу деструктивных действий в республике в сентябре-октябре 2021 года или первой половине 2022 года, заявил в пятницу глава Комитета госбезопасности республики Иван Тертель."Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре-октябре текущего года, либо в первой половине следующего года - при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций. Искусственное создание так называемых триггеров, способных взорвать ситуацию в стране, остро стоит в повестке дня противостоящего нам конгломерата иностранных спецслужб и связанных с ними беглых эмигрантов (белорусских оппозиционеров – ред.)", - приводит слова Тертеля государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.По словам главы КГБ, в качестве таковых рассматриваются террористические акты и акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса, а также диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения "с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

https://ria.ru/20210309/terakty-1600537358.html

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белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии