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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/artefakty-1743547380.html
Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве
Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве - РИА Новости, 30.07.2021
Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве
Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенке керамические артефакты XVI — конца XIX века, говорится на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T07:53
2021-07-30T12:40
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенке керамические артефакты XVI — конца XIX века, говорится на сайте мэра Москвы.Отмечается, что были найдены 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий, которые приобрели свой темный цвет благодаря специальному обжигу и обработке галькой. Также среди керамических игрушек есть и фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне, поливной шарик-погремушка, керамические подсвечники и помадные банки."Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города. Археологические работы на Сретенке продолжаются", — добавляется в сообщении.
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общество, москва, новости культуры, россия
07:53 30.07.2021 (обновлено: 12:40 30.07.2021)
 
Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве

Московские археологи обнаружили на улице Сретенке более 200 артефактов XVI-XIX веков

© официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
© официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенке керамические артефакты XVI — конца XIX века, говорится на сайте мэра Москвы.
"Коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет ученым лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века", — приводятся на сайте слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

Бытовые предметы 16— конца 19 века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве
1 из 3

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

Бытовые предметы 16— конца 19 века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве
2 из 3

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

Бытовые предметы 16— конца 19 века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве
3 из 3

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
1 из 3

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
2 из 3

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
3 из 3

Бытовые предметы XVI — конца XIX века, найденные во время исследовательских работ на улице Сретенке в Москве

© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
Отмечается, что были найдены 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий, которые приобрели свой темный цвет благодаря специальному обжигу и обработке галькой. Также среди керамических игрушек есть и фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне, поливной шарик-погремушка, керамические подсвечники и помадные банки.
"Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города. Археологические работы на Сретенке продолжаются", — добавляется в сообщении.
Игрушки, найденные на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 10:29Культура
Московские археологи нашли артефакты XVI столетия
 
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