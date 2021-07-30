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Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве

Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве - РИА Новости, 30.07.2021

Археологи обнаружили более 200 артефактов на улице Сретенке в Москве

Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенке керамические артефакты XVI — конца XIX века, говорится на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T07:53

2021-07-30T07:53

2021-07-30T12:40

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенке керамические артефакты XVI — конца XIX века, говорится на сайте мэра Москвы.Отмечается, что были найдены 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий, которые приобрели свой темный цвет благодаря специальному обжигу и обработке галькой. Также среди керамических игрушек есть и фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне, поливной шарик-погремушка, керамические подсвечники и помадные банки."Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города. Археологические работы на Сретенке продолжаются", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210619/artefakty-1737670441.html

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