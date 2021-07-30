https://ria.ru/20210730/agressiya-1743617451.html

Белоруссия отражает гибридную агрессию Запада, заявил глава КГБ

Белоруссия отражает гибридную агрессию Запада, заявил глава КГБ - РИА Новости, 30.07.2021

Белоруссия отражает гибридную агрессию Запада, заявил глава КГБ

Глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что на Западе обсуждаются различные варианты смены власти в республике, не исключается и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:44

2021-07-30T13:44

2021-07-30T16:37

белоруссия

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минск

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кгб белоруссии

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что на Западе обсуждаются различные варианты смены власти в республике, не исключается и применение военной силы."В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы", - приводит слова Тертеля госагентство Белта.Тертель обратил внимание, что Белоруссия сейчас находится в стадии отражения гибридной агрессии со стороны западных стран."Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада", - заявил глава ведомства.Он также обратил внимание, что неудавшиеся попытки государственного переворота, предпринятые во второй половине 2020 года после президентских выборов, и возобновление протестных акций весной текущего года переросли в этап экономического удушения и формирования условий для раскола госаппарата в Белоруссии.По словам главы КГБ республики, сейчас прозападные силы активно изучают обстановку в трудовых коллективах крупных госпредприятий в Белоруссии и пытаются сформировать ядра активистов, способных при наступлении неблагоприятных экономических условий инспирировать массовое забастовочное движение. Как указал Тертель, основные мероприятия реализуются по инициативе "Рабочы рух" ("Рабочее движение" - ред.), ее исполнители - экстремистская организация с центром в Варшаве и политэмигрантская структура в Вильнюсе. "Такие устремления фиксируем в отношении организаций "Гродно-Азот", БМЗ, "Беларусь-Калий", "Нафтан", БЕЛАЗ, "Гомсельмаш", МАЗ, МТЗ и других", - сообщил руководитель ведомства.Он также констатировал, что контакты "подрывных центров" из числа работников данных предприятий ориентируются на получение информации о деятельности субъектов хозяйствования в условиях санкций, контрагентов из числа зарубежных компаний с целью организации давления на них, сбор компромата на руководящий состав различного уровня.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html

https://ria.ru/20210730/sanktsii-1743587482.html

https://ria.ru/20210329/protest-1603299691.html

https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html

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белоруссия, в мире, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии