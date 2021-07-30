https://ria.ru/20210730/afganistan-1743622142.html

В узбекском Термезе опровергли сообщения о возведении палаток для беженцев

В узбекском Термезе опровергли сообщения о возведении палаток для беженцев - РИА Новости, 30.07.2021

В узбекском Термезе опровергли сообщения о возведении палаток для беженцев

Палаточных городков для беженцев из Афганистана в приграничном узбекистанском Термезе не возводится, ситуация в городе спокойная, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:04

2021-07-30T14:04

2021-07-30T14:04

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джо байден

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

россия

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ТЕРМЕЗ (УЗБЕКИСТАН), 30 июл – РИА Новости. Палаточных городков для беженцев из Афганистана в приграничном узбекистанском Термезе не возводится, ситуация в городе спокойная, заявила РИА Новости заместитель хокима (мэра) города Мехринисо Кенджаева.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших США. Позднее источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что официальный Ташкент получал обращение Вашингтона с просьбой о размещении в республике афганцев, помогавших США. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, что Ташкент не присоединился к конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу 1967 года, а законодательство республики не предусматривает процедуры получения статуса беженца. В то же время Ташкент готов открыть на границе с Афганистаном офис управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), если от организации поступит такой запрос."Обстановка в городе спокойная, все мы в хокимияте заняты своей плановой работой, каких-то чрезвычайных собраний в связи с афганскими событиями мы не проводим точно", - сказала Кенджаева. Он добавила, что в пятницу проводится совещание хокима (губернатора) области, но в повестке встречи только вопросы внутренней проблематики.На рабочем столе замхокима папки и документы важного социального государственного проекта – "Аел дафтари" ("Женская тетрадь"). В нее включаются женщины старше 30 лет, нуждающиеся в работе, жилье, медицинской и юридической помощью. "Вот сейчас моя и нашей власти забота", - добавила Кенджаева.Он также сильно удивилась вопросу корреспондента агентства о якобы возведении палаточных лагерей для возможных беженцев из Афганистана в районе Термеза и в области. "Ничего о таком строительстве не слышала, нет такого", - добавила Кендажева.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/shoygu-1743296900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, узбекистан, доха, джо байден, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, россия