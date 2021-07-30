Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/aferist-1743611959.html
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката
Прокуратура Москвы направляет в суд дело жителя Подмосковья, который пытался провернуть аферу с родственниками скрывшегося от следствия адвоката и выманить у... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:19
2021-07-30T13:19
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы направляет в суд дело жителя Подмосковья, который пытался провернуть аферу с родственниками скрывшегося от следствия адвоката и выманить у них 1 миллион евро, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступлений… мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей.По версии следствия, в 2020 году житель Подмосковья узнал, что его знакомый адвокат проверяется на причастности к хищению земельных участков. В ходе встреч с самим юристом и его отцом он убедил их передать ему 1,5 миллиона рублей. Эти деньги злоумышленник обещал передать следователям, которые якобы будут предоставлять достоверную информацию о ходе расследования, следственных действиях и процессуальных решениях.Кроме того, утверждает следствие, с июля по октябрь того же года злоумышленник решил воспользоваться тем, что адвокат – фигурант дела – скрылся от правоохранителей. Мужчина встретился с его братом и отцом и попросил теперь уже 1 миллион евро, но уже "в качестве взятки" следователям. За это, по его словам, адвокат не будет объявлен в розыск. Наоборот, в отношении него будет избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, а также ему не будут вменены дополнительные эпизоды преступной деятельности.На самом деле житель Подмосковья никакими сведениями по уголовному делу не обладал, возможности повлиять на ход расследования не имел, а деньгами намеревался распорядится по своему усмотрению. В октябре его задержали правоохранители, когда родственник адвоката в рамках оперативных действий передавал ему первую часть взятки – 300 тысяч евро.
https://ria.ru/20210605/afera-1735775406.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/aferist-1733232226.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва
13:19 30.07.2021
 
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката

В Москве аферист пытался выманить миллион евро у родни сбежавшего от следствия адвоката

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы направляет в суд дело жителя Подмосковья, который пытался провернуть аферу с родственниками скрывшегося от следствия адвоката и выманить у них 1 миллион евро, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступлений… мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:36Петербургский международный экономический форум
Аферисты научились воровать информацию через видеоконференции
Уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
По версии следствия, в 2020 году житель Подмосковья узнал, что его знакомый адвокат проверяется на причастности к хищению земельных участков. В ходе встреч с самим юристом и его отцом он убедил их передать ему 1,5 миллиона рублей. Эти деньги злоумышленник обещал передать следователям, которые якобы будут предоставлять достоверную информацию о ходе расследования, следственных действиях и процессуальных решениях.
Кроме того, утверждает следствие, с июля по октябрь того же года злоумышленник решил воспользоваться тем, что адвокат – фигурант дела – скрылся от правоохранителей. Мужчина встретился с его братом и отцом и попросил теперь уже 1 миллион евро, но уже "в качестве взятки" следователям. За это, по его словам, адвокат не будет объявлен в розыск. Наоборот, в отношении него будет избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, а также ему не будут вменены дополнительные эпизоды преступной деятельности.
На самом деле житель Подмосковья никакими сведениями по уголовному делу не обладал, возможности повлиять на ход расследования не имел, а деньгами намеревался распорядится по своему усмотрению. В октябре его задержали правоохранители, когда родственник адвоката в рамках оперативных действий передавал ему первую часть взятки – 300 тысяч евро.
Программирование - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:29В России
Ресурс "Мошеловка" для борьбы с аферистами заработает в РФ
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния