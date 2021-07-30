https://ria.ru/20210730/aferist-1743611959.html
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката
Прокуратура Москвы направляет в суд дело жителя Подмосковья, который пытался провернуть аферу с родственниками скрывшегося от следствия адвоката и выманить у... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:19
2021-07-30T13:19
2021-07-30T13:19
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы направляет в суд дело жителя Подмосковья, который пытался провернуть аферу с родственниками скрывшегося от следствия адвоката и выманить у них 1 миллион евро, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступлений… мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей.По версии следствия, в 2020 году житель Подмосковья узнал, что его знакомый адвокат проверяется на причастности к хищению земельных участков. В ходе встреч с самим юристом и его отцом он убедил их передать ему 1,5 миллиона рублей. Эти деньги злоумышленник обещал передать следователям, которые якобы будут предоставлять достоверную информацию о ходе расследования, следственных действиях и процессуальных решениях.Кроме того, утверждает следствие, с июля по октябрь того же года злоумышленник решил воспользоваться тем, что адвокат – фигурант дела – скрылся от правоохранителей. Мужчина встретился с его братом и отцом и попросил теперь уже 1 миллион евро, но уже "в качестве взятки" следователям. За это, по его словам, адвокат не будет объявлен в розыск. Наоборот, в отношении него будет избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, а также ему не будут вменены дополнительные эпизоды преступной деятельности.На самом деле житель Подмосковья никакими сведениями по уголовному делу не обладал, возможности повлиять на ход расследования не имел, а деньгами намеревался распорядится по своему усмотрению. В октябре его задержали правоохранители, когда родственник адвоката в рамках оперативных действий передавал ему первую часть взятки – 300 тысяч евро.
https://ria.ru/20210605/afera-1735775406.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/aferist-1733232226.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
В Москве аферист пытался выманить деньги у родни сбежавшего адвоката
В Москве аферист пытался выманить миллион евро у родни сбежавшего от следствия адвоката
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
направляет в суд дело жителя Подмосковья
, который пытался провернуть аферу с родственниками скрывшегося от следствия адвоката и выманить у них 1 миллион евро, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступлений… мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
По версии следствия, в 2020 году житель Подмосковья узнал, что его знакомый адвокат проверяется на причастности к хищению земельных участков. В ходе встреч с самим юристом и его отцом он убедил их передать ему 1,5 миллиона рублей. Эти деньги злоумышленник обещал передать следователям, которые якобы будут предоставлять достоверную информацию о ходе расследования, следственных действиях и процессуальных решениях.
Кроме того, утверждает следствие, с июля по октябрь того же года злоумышленник решил воспользоваться тем, что адвокат – фигурант дела – скрылся от правоохранителей. Мужчина встретился с его братом и отцом и попросил теперь уже 1 миллион евро, но уже "в качестве взятки" следователям. За это, по его словам, адвокат не будет объявлен в розыск. Наоборот, в отношении него будет избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, а также ему не будут вменены дополнительные эпизоды преступной деятельности.
На самом деле житель Подмосковья никакими сведениями по уголовному делу не обладал, возможности повлиять на ход расследования не имел, а деньгами намеревался распорядится по своему усмотрению. В октябре его задержали правоохранители, когда родственник адвоката в рамках оперативных действий передавал ему первую часть взятки – 300 тысяч евро.