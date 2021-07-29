19:45 29.07.2021 (обновлено: 19:47 29.07.2021)
В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций
Депутат Железняк: считаю высокомерным заявление Борреля об эффективности санкций против России
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России - это пример предвзятого и высокомерного отношения к нашей стране, конфронтация с РФ ведет к углублению противоречий, это тупиковый путь для ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам".
"Высокомерное, предвзятое и поверхностное отношение господина Борреля к нашей стране не лучшим образом характеризуют европейскую внешнюю политику. В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом", - сказал политик.
Парламентарий отметил, что "давно очевидно, что никакие санкции не способны заставить Россию менять в угоду чужим интересам собственную внутреннюю и внешнюю политику", и добавил, что конфронтация с РФ - тупиковый путь для Евросоюза.
"В России настаивают на безальтернативности сотрудничеству и всегда предлагают содержательную повестку для прямого диалога. Но Брюссель пытается навязать всей Европе конфронтацию с Россией, выдумывает поводы для новых санкций и оказывает давление на государства региона, стремящиеся к развитию отношений с нашей страной. Антироссийская политика ЕС - тупиковый путь, ведущий к углублению противоречий, недоверия и экономическому кризису", - заключил Железняк.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.