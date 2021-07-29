https://ria.ru/20210729/zheleznyak-1743509169.html

В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций

В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций - РИА Новости, 29.07.2021

В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций

Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России - это пример предвзятого и высокомерного отношения к... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:45

2021-07-29T19:45

2021-07-29T19:47

россия

жозеп боррель

госдума рф

евросоюз

сергей железняк

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России - это пример предвзятого и высокомерного отношения к нашей стране, конфронтация с РФ ведет к углублению противоречий, это тупиковый путь для ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам"."Высокомерное, предвзятое и поверхностное отношение господина Борреля к нашей стране не лучшим образом характеризуют европейскую внешнюю политику. В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом", - сказал политик.Парламентарий отметил, что "давно очевидно, что никакие санкции не способны заставить Россию менять в угоду чужим интересам собственную внутреннюю и внешнюю политику", и добавил, что конфронтация с РФ - тупиковый путь для Евросоюза."В России настаивают на безальтернативности сотрудничеству и всегда предлагают содержательную повестку для прямого диалога. Но Брюссель пытается навязать всей Европе конфронтацию с Россией, выдумывает поводы для новых санкций и оказывает давление на государства региона, стремящиеся к развитию отношений с нашей страной. Антироссийская политика ЕС - тупиковый путь, ведущий к углублению противоречий, недоверия и экономическому кризису", - заключил Железняк.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.

https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743505808.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, москва