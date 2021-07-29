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В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций
В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций - РИА Новости, 29.07.2021
В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций
Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России - это пример предвзятого и высокомерного отношения к... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:45
2021-07-29T19:47
россия
жозеп боррель
госдума рф
евросоюз
сергей железняк
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России - это пример предвзятого и высокомерного отношения к нашей стране, конфронтация с РФ ведет к углублению противоречий, это тупиковый путь для ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам"."Высокомерное, предвзятое и поверхностное отношение господина Борреля к нашей стране не лучшим образом характеризуют европейскую внешнюю политику. В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом", - сказал политик.Парламентарий отметил, что "давно очевидно, что никакие санкции не способны заставить Россию менять в угоду чужим интересам собственную внутреннюю и внешнюю политику", и добавил, что конфронтация с РФ - тупиковый путь для Евросоюза."В России настаивают на безальтернативности сотрудничеству и всегда предлагают содержательную повестку для прямого диалога. Но Брюссель пытается навязать всей Европе конфронтацию с Россией, выдумывает поводы для новых санкций и оказывает давление на государства региона, стремящиеся к развитию отношений с нашей страной. Антироссийская политика ЕС - тупиковый путь, ведущий к углублению противоречий, недоверия и экономическому кризису", - заключил Железняк.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
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россия, жозеп боррель, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, москва
19:45 29.07.2021 (обновлено: 19:47 29.07.2021)
 
В Госдуме ответили на заявление Борреля об эффективности санкций

Депутат Железняк: считаю высокомерным заявление Борреля об эффективности санкций против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об эффективности санкций против России - это пример предвзятого и высокомерного отношения к нашей стране, конфронтация с РФ ведет к углублению противоречий, это тупиковый путь для ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 19:23
Слуцкий посоветовал Боррелю прекратить заниматься самовнушением
"Высокомерное, предвзятое и поверхностное отношение господина Борреля к нашей стране не лучшим образом характеризуют европейскую внешнюю политику. В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом", - сказал политик.
Парламентарий отметил, что "давно очевидно, что никакие санкции не способны заставить Россию менять в угоду чужим интересам собственную внутреннюю и внешнюю политику", и добавил, что конфронтация с РФ - тупиковый путь для Евросоюза.
"В России настаивают на безальтернативности сотрудничеству и всегда предлагают содержательную повестку для прямого диалога. Но Брюссель пытается навязать всей Европе конфронтацию с Россией, выдумывает поводы для новых санкций и оказывает давление на государства региона, стремящиеся к развитию отношений с нашей страной. Антироссийская политика ЕС - тупиковый путь, ведущий к углублению противоречий, недоверия и экономическому кризису", - заключил Железняк.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
 
РоссияЖозеп БоррельГосдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякМосква
 
 
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