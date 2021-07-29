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Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"
Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления" - РИА Новости, 29.07.2021
Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности государства и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:25
2021-07-29T12:07
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек."Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет ободряться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело… я с радостью подписываю эти два важных закона для нас и Украины и для нашей армии именно здесь", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, подписывая оба документа.В законе об увеличении численности вооруженных сил Украины отмечается, что в особый период она увеличивается на число личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации.Закон о создании на Украине национального сопротивления вступит в действие с 1 января.Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь.В мирное время украинцев теперь будут привлекать к общей военной подготовке для овладения военными навыками.Руководить национальным сопротивлением будет президент. Предусмотрено также создание в вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
https://ria.ru/20210729/plan-1743362685.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
11:25 29.07.2021 (обновлено: 12:07 29.07.2021)
 
Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"

Президент Зеленский подписал закон о создании на Украине "национального сопротивления"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек.
"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет ободряться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело… я с радостью подписываю эти два важных закона для нас и Украины и для нашей армии именно здесь", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, подписывая оба документа.
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В законе об увеличении численности вооруженных сил Украины отмечается, что в особый период она увеличивается на число личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации.
Закон о создании на Украине национального сопротивления вступит в действие с 1 января.
Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь.
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Руководить национальным сопротивлением будет президент. Предусмотрено также создание в вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
 
В миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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