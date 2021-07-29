https://ria.ru/20210729/zelenskiy-1743403925.html

Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"

Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления" - РИА Новости, 29.07.2021

Зеленский подписал закон о создании "национального сопротивления"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности государства и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:25

2021-07-29T11:25

2021-07-29T12:07

в мире

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек."Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет ободряться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело… я с радостью подписываю эти два важных закона для нас и Украины и для нашей армии именно здесь", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, подписывая оба документа.В законе об увеличении численности вооруженных сил Украины отмечается, что в особый период она увеличивается на число личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации.Закон о создании на Украине национального сопротивления вступит в действие с 1 января.Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь.В мирное время украинцев теперь будут привлекать к общей военной подготовке для овладения военными навыками.Руководить национальным сопротивлением будет президент. Предусмотрено также создание в вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.

https://ria.ru/20210729/plan-1743362685.html

https://ria.ru/20210727/khomchak-1743155531.html

украина

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина