https://ria.ru/20210729/yaroslavl-1743507795.html

Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков

Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков - РИА Новости, 29.07.2021

Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков

Более 5,5 тысячи обманутых дольщиков за пять последних лет решили свои жилищные проблемы с помощью правительства региона, заявил журналистам губернатор Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:33

2021-07-29T19:33

2021-07-29T19:33

ярославская область

россия

жилье

дмитрий миронов

сергей соловьев (режиссер)

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Более 5,5 тысячи обманутых дольщиков за пять последних лет решили свои жилищные проблемы с помощью правительства региона, заявил журналистам губернатор Дмитрий Миронов, подводя итоги своей пятилетней работы на посту главы региона.Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором."С 2017 года более 5,5 тысячи участников долевого строительства получили свои квартиры. Считаю, что это очень хороший результат, слаженная работа правительства региона, подрядчиков, строителей. Это безусловный успех, и мы в этом вопросе отмечены на федеральном уровне", - подчеркнул Миронов.Права участников долевого строительства, отметил он, восстановлены в отношении 72 проблемных объектов."За последние годы ситуация с обманутыми дольщиками кардинально изменилась. Раньше были всевозможные акции протеста, жалобы в интернете, дольщики стучались во все двери, чтобы им помогли. Но сейчас, например, за последний год в Общественную палату региона не поступило ни одного обращения. Это значит, что проблема решается и решается очень эффективно и качественно", - отметил эффективность работы команды Миронова председатель Общественной палаты региона Сергей Соловьев.Он подчеркнул, что строящиеся дома в регионе сдаются под контролем правительства региона, и власти не допускают появления новых обманутых дольщиков.

https://ria.ru/20210531/vaktsina-1734929197.html

россия

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, дмитрий миронов, сергей соловьев (режиссер), ярославская область, общество