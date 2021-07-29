Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210729/yaroslavl-1743507795.html
Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков
Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков - РИА Новости, 29.07.2021
Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков
Более 5,5 тысячи обманутых дольщиков за пять последних лет решили свои жилищные проблемы с помощью правительства региона, заявил журналистам губернатор Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:33
2021-07-29T19:33
ярославская область
россия
жилье
дмитрий миронов
сергей соловьев (режиссер)
ярославская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Более 5,5 тысячи обманутых дольщиков за пять последних лет решили свои жилищные проблемы с помощью правительства региона, заявил журналистам губернатор Дмитрий Миронов, подводя итоги своей пятилетней работы на посту главы региона.Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором."С 2017 года более 5,5 тысячи участников долевого строительства получили свои квартиры. Считаю, что это очень хороший результат, слаженная работа правительства региона, подрядчиков, строителей. Это безусловный успех, и мы в этом вопросе отмечены на федеральном уровне", - подчеркнул Миронов.Права участников долевого строительства, отметил он, восстановлены в отношении 72 проблемных объектов."За последние годы ситуация с обманутыми дольщиками кардинально изменилась. Раньше были всевозможные акции протеста, жалобы в интернете, дольщики стучались во все двери, чтобы им помогли. Но сейчас, например, за последний год в Общественную палату региона не поступило ни одного обращения. Это значит, что проблема решается и решается очень эффективно и качественно", - отметил эффективность работы команды Миронова председатель Общественной палаты региона Сергей Соловьев.Он подчеркнул, что строящиеся дома в регионе сдаются под контролем правительства региона, и власти не допускают появления новых обманутых дольщиков.
https://ria.ru/20210531/vaktsina-1734929197.html
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жилье, дмитрий миронов, сергей соловьев (режиссер), ярославская область, общество
19:33 29.07.2021
 
Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков

Ярославские власти за пять лет помогли более 5,5 тысячи обманутых дольщиков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Более 5,5 тысячи обманутых дольщиков за пять последних лет решили свои жилищные проблемы с помощью правительства региона, заявил журналистам губернатор Дмитрий Миронов, подводя итоги своей пятилетней работы на посту главы региона.
Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором.
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 14:20Россия-Китай: Главное
На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ
"С 2017 года более 5,5 тысячи участников долевого строительства получили свои квартиры. Считаю, что это очень хороший результат, слаженная работа правительства региона, подрядчиков, строителей. Это безусловный успех, и мы в этом вопросе отмечены на федеральном уровне", - подчеркнул Миронов.
Права участников долевого строительства, отметил он, восстановлены в отношении 72 проблемных объектов.
"За последние годы ситуация с обманутыми дольщиками кардинально изменилась. Раньше были всевозможные акции протеста, жалобы в интернете, дольщики стучались во все двери, чтобы им помогли. Но сейчас, например, за последний год в Общественную палату региона не поступило ни одного обращения. Это значит, что проблема решается и решается очень эффективно и качественно", - отметил эффективность работы команды Миронова председатель Общественной палаты региона Сергей Соловьев.
Он подчеркнул, что строящиеся дома в регионе сдаются под контролем правительства региона, и власти не допускают появления новых обманутых дольщиков.
 
Ярославская областьРоссияЖильеДмитрий МироновСергей Соловьев (режиссер)Ярославская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния