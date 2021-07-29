В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
Киодо: в Японии выступили с критикой реакции властей на визит премьер-министра России Мишустина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин во время осмотра хода строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Ряд политиков из правящей Либерально-демократической партии Японии выступили с критикой реакции властей страны на визит премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова и призвали к проведению скорого саммита премьера Японии Ёсихидэ Суги и президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, такое мнение прозвучало в ходе встречи представителей подкомитета партии по дипломатическим вопросам. В частности, ряд политиков выразили неудовлетворение тем, как именно официальный Токио отреагировал на визит российского премьера на Курилы. В частности, звучали такие мнения, что "текущая дипломатия по отношению к РФ провалилась", в связи с чем ряд политиков видят необходимость в скором проведении встречи на высшем уровне между главами двух государств.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.