https://ria.ru/20210729/volgograd-1743450173.html

Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры

Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры - РИА Новости, 29.07.2021

Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры

Житель Волгограда протаранил автомобиль своей жены, в котором находились трое детей, после того, как она решила уйти от него, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:57

2021-07-29T14:57

2021-07-29T15:03

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волгоградская область

кировский район

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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Житель Волгограда протаранил автомобиль своей жены, в котором находились трое детей, после того, как она решила уйти от него, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник в полицию поступило сообщение о ДТП в Кировском районе Волгограда – столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta. Отмечается, что в ходе разбирательств выяснилось, что водителями машин являются муж и жена. По данным полиции, между ними произошел конфликт, и женщина, взяв троих детей, села в автомобиль, также в салоне находилась ее подруга."Мужчина начал ее преследовать на своем автомобиле, несколько раз совершив столкновение с малолитражкой под управлением женщины, вынудив ее остановиться, а после разбил стекло в иномарке и нанес женщине удары", - говорится в сообщении полиции.На видео, опубликованном на странице волгоградской полиции в социальной сети "ВКонтакте", женщина сообщает, что она на прошлой неделе подала заявление на развод. По данным ведомства, также волгоградка написала заявление в полицию об избиении мужем после ДТП, проводится проверка.

https://ria.ru/20210729/minirovanie-1743381384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, волгоград, волгоградская область, кировский район, происшествия