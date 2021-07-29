https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743403760.html
Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID
Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID - РИА Новости, 29.07.2021
Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID
Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:25
2021-07-29T11:25
2021-07-29T11:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением... Мы та отрасль, где сегодня эта работа идет слаженно, - почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства сегодня провакцинировались, и чуть меньше 13% - это работники, которые переболели менее полугода или имеют соответствующие медицинские отводы", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.
https://ria.ru/20210729/moskva-1743402072.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва