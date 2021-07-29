https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743403760.html

Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID

Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID - РИА Новости, 29.07.2021

Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID

Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:25

2021-07-29T11:25

2021-07-29T11:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением... Мы та отрасль, где сегодня эта работа идет слаженно, - почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства сегодня провакцинировались, и чуть меньше 13% - это работники, которые переболели менее полугода или имеют соответствующие медицинские отводы", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.

https://ria.ru/20210729/moskva-1743402072.html

москва

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2021

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петр бирюков, москва