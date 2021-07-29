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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743403760.html
Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID
Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID - РИА Новости, 29.07.2021
Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID
Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:25
2021-07-29T11:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением... Мы та отрасль, где сегодня эта работа идет слаженно, - почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства сегодня провакцинировались, и чуть меньше 13% - это работники, которые переболели менее полугода или имеют соответствующие медицинские отводы", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.
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петр бирюков, москва
11:25 29.07.2021
 

Бирюков: порядка 88% коммунальщиков Москвы вакцинировались от COVID

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 88% работников коммунального хозяйства Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением... Мы та отрасль, где сегодня эта работа идет слаженно, - почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства сегодня провакцинировались, и чуть меньше 13% - это работники, которые переболели менее полугода или имеют соответствующие медицинские отводы", - рассказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов и ходу работ по благоустройству.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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