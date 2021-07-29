https://ria.ru/20210729/uglegorsk-1743480948.html

Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию

Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию - РИА Новости, 29.07.2021

Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию

Главный редактор холдинга "Углегорские новости" вернется на должность руководителя МАУ "Издательский дом" после увольнения мэром, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:15

2021-07-29T17:15

2021-07-29T17:15

валерий лимаренко

сахалин

углегорск

углегорский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743480701_0:0:498:280_1920x0_80_0_0_f01dbc716d802a1620432edd6cf9ce9b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Главный редактор холдинга "Углегорские новости" вернется на должность руководителя МАУ "Издательский дом" после увольнения мэром, сообщает в четверг администрация Углегорского городского округа.Ранее журналисты "Углегорских новостей" в письме, опубликованном в Telegram-канале издания, объявили, что коллектив в полном составе – 18 человек – подал заявления об увольнении, но вернется к работе в случае восстановления в должности Макаровой.Ранее директор "Издательского дома" и главный редактор "Углегорских новостей" Макарова сообщила в Telegram, что 14 июля мэр района Сергей Дорощук вручил ей распоряжение об увольнении, после чего в редакции было отключено электричество. Она заявила, что позже мэр лично приехал в редакцию и приказал не выпускать газету, а журналистам – покинуть помещение. По словам Макаровой, целью было ограничить работу редакции до выхода материалов в газете и телеэфире об экологической катастрофе, которую допустила "Восточная горнорудная компания" – речь идет о сходе горной породы из угольного разреза в долину реки Желтой. В мэрии конфликт объяснили несогласием Макаровой и коллектива с принятым решением о смене руководства.Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ в связи с жалобами журналистов из Углегорска на нарушение их прав со стороны местных чиновников, копии документов размещены на сайте СЖР. Обращение также направил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.Проверки по факту законной профессиональной деятельности журналистов проводят сахалинское управление Следственного комитета и региональная прокуратура. В ходе конфликта в район приехал губернатор Валерий Лимаренко, после чего мэр Сергей Дорощук подал в отставку.

https://ria.ru/20210724/uglegorsk-1742699752.html

сахалин

углегорск

углегорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Оцениваем неудовлетворительно" – глава Сахалина прокомментировал работу мэра Углегорска Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона. 2021-07-29T17:15 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий лимаренко, сахалин, углегорск, углегорский район, общество