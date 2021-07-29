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Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию
Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию - РИА Новости, 29.07.2021
Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию
Главный редактор холдинга "Углегорские новости" вернется на должность руководителя МАУ "Издательский дом" после увольнения мэром, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:15
2021-07-29T17:15
валерий лимаренко
сахалин
углегорск
углегорский район
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Главный редактор холдинга "Углегорские новости" вернется на должность руководителя МАУ "Издательский дом" после увольнения мэром, сообщает в четверг администрация Углегорского городского округа.Ранее журналисты "Углегорских новостей" в письме, опубликованном в Telegram-канале издания, объявили, что коллектив в полном составе – 18 человек – подал заявления об увольнении, но вернется к работе в случае восстановления в должности Макаровой.Ранее директор "Издательского дома" и главный редактор "Углегорских новостей" Макарова сообщила в Telegram, что 14 июля мэр района Сергей Дорощук вручил ей распоряжение об увольнении, после чего в редакции было отключено электричество. Она заявила, что позже мэр лично приехал в редакцию и приказал не выпускать газету, а журналистам – покинуть помещение. По словам Макаровой, целью было ограничить работу редакции до выхода материалов в газете и телеэфире об экологической катастрофе, которую допустила "Восточная горнорудная компания" – речь идет о сходе горной породы из угольного разреза в долину реки Желтой. В мэрии конфликт объяснили несогласием Макаровой и коллектива с принятым решением о смене руководства.Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ в связи с жалобами журналистов из Углегорска на нарушение их прав со стороны местных чиновников, копии документов размещены на сайте СЖР. Обращение также направил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.Проверки по факту законной профессиональной деятельности журналистов проводят сахалинское управление Следственного комитета и региональная прокуратура. В ходе конфликта в район приехал губернатор Валерий Лимаренко, после чего мэр Сергей Дорощук подал в отставку.
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7 495 645-6601
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"Оцениваем неудовлетворительно" – глава Сахалина прокомментировал работу мэра Углегорска
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона.
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валерий лимаренко, сахалин, углегорск, углегорский район, общество
17:15 29.07.2021
 
Уволенная мэром главред "Углегорских новостей" вернулась в редакцию

Уволенная мэром главред холдинга "Углегорские новости" на Сахалине вернулась в редакцию

© Фото : Углегорские новостиЗинаида Макарова
Зинаида Макарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Углегорские новости
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Главный редактор холдинга "Углегорские новости" вернется на должность руководителя МАУ "Издательский дом" после увольнения мэром, сообщает в четверг администрация Углегорского городского округа.
"Главный редактор учреждения Зинаида Макарова приняла официальное предложение вернуться на должность руководителя медиахолдинга. Соответствующий трудовой договор с учредителем МАУ "Издательский дом" – администрацией Углегорского района – был ею подписан сегодня", - говорится в сообщении.
Ранее журналисты "Углегорских новостей" в письме, опубликованном в Telegram-канале издания, объявили, что коллектив в полном составе – 18 человек – подал заявления об увольнении, но вернется к работе в случае восстановления в должности Макаровой.
Ранее директор "Издательского дома" и главный редактор "Углегорских новостей" Макарова сообщила в Telegram, что 14 июля мэр района Сергей Дорощук вручил ей распоряжение об увольнении, после чего в редакции было отключено электричество. Она заявила, что позже мэр лично приехал в редакцию и приказал не выпускать газету, а журналистам – покинуть помещение. По словам Макаровой, целью было ограничить работу редакции до выхода материалов в газете и телеэфире об экологической катастрофе, которую допустила "Восточная горнорудная компания" – речь идет о сходе горной породы из угольного разреза в долину реки Желтой. В мэрии конфликт объяснили несогласием Макаровой и коллектива с принятым решением о смене руководства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 15:23
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ в связи с жалобами журналистов из Углегорска на нарушение их прав со стороны местных чиновников, копии документов размещены на сайте СЖР. Обращение также направил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Проверки по факту законной профессиональной деятельности журналистов проводят сахалинское управление Следственного комитета и региональная прокуратура. В ходе конфликта в район приехал губернатор Валерий Лимаренко, после чего мэр Сергей Дорощук подал в отставку.
 
Валерий ЛимаренкоСахалинУглегорскУглегорский районОбщество
 
 
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