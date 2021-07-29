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Эвакуированные из отеля в Бодруме российские туристы не пострадали

Эвакуированные из отеля в Бодруме российские туристы не пострадали - РИА Новости, 29.07.2021

Эвакуированные из отеля в Бодруме российские туристы не пострадали

Туристы, эвакуированные из отеля Titanic в районе турецкого Бодрума, возвращаются в него, лесной пожар взят под контроль, состояние здоровья российских гостей... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:01

2021-07-29T20:01

2021-07-29T20:07

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Туристы, эвакуированные из отеля Titanic в районе турецкого Бодрума, возвращаются в него, лесной пожар взят под контроль, состояние здоровья российских гостей хорошее, сообщили РИА Новости в отеле.Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли, из-за лесного пожара эвакуирован один из отелей в районе Бодрума. Он сообщил, что работа по контролю за 20 лесными пожарами продолжается в семи провинциях Турции - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие."Эвакуированные туристы возвращаются сейчас в отель. Мы готовы предоставить гостям ужин, как положено. Отель не пострадал, пожар был за его пределами, он начался в 4 километрах от отеля и в течение 20 минут приблизился к нему. Сейчас пожар полностью взят под контроль, только два вертолета проводят работу по охлаждению территории. Эвакуация была произведена превентивно, потому что здесь проложены газовые трубы", - сказал собеседник агентства.По его словам, из-за лесного пожара была перекрыта дорога, поэтому эвакуацию производили по морю. "У нас есть и российские туристы – никаких проблем со здоровьем у них нет", - добавил представитель отеля.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.

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Лесные пожары подступили к отелям в Бодруме Эвакуируемый в Бодруме отель - Titanic. И на этот курорт подступили лесные пожары. 2021-07-29T20:01 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, лесные пожары в турции, турция, в мире