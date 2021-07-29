Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии
Светлана Тихановская выразила надежду на "самые сильные" санкции США против властей Белоруссии
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская надеется на "самые сильные" санкции США против властей Белоруссии.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".
"Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС", - сказала Тихановская в интервью CNN.
На вопрос, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики.
"Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено", - сказала Тихановская.
На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды.
"Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации", - сказала Тихановская.
Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена белорусскими властями в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.