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https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html
Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии
Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии - РИА Новости, 29.07.2021
Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская надеется на "самые сильные" санкции США против властей Белоруссии. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:02
2021-07-29T23:02
светлана тихановская
санкции
энтони блинкен
кгб белоруссии
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская надеется на "самые сильные" санкции США против властей Белоруссии.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии"."Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС", - сказала Тихановская в интервью CNN.На вопрос, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики."Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено", - сказала Тихановская.На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды."Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации", - сказала Тихановская.Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена белорусскими властями в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743486987.html
https://ria.ru/20210729/zakharova-1743392836.html
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светлана тихановская, санкции, энтони блинкен, кгб белоруссии, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире
23:02 29.07.2021
 
Тихановская выступила за "самые сильные" санкции США против Белоруссии

Светлана Тихановская выразила надежду на "самые сильные" санкции США против властей Белоруссии

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская надеется на "самые сильные" санкции США против властей Белоруссии.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Эксперт предположил, почему Байден встретился с Тихановской
"Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС", - сказала Тихановская в интервью CNN.
На вопрос, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики.
"Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено", - сказала Тихановская.
На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды.
"Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации", - сказала Тихановская.
Тихановская уже почти две недели находится в США. Ранее она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и советником госдепартамента США Дереком Шолле. На их встрече также присутствовал и глава глава американского дипведомства Энтони Блинкен. Впоследствии у Тихановской также состоялась встреча с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
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В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена белорусскими властями в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
 
Светлана ТихановскаяСанкцииЭнтони БлинкенКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
 
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