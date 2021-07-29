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В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов
В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов - РИА Новости, 29.07.2021
В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов
Агрегаторы такси на территории Подмосковья отключили от заказов 30 водителей, у которых не было прививки от COVID-19 и QR-кода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:25
2021-07-29T19:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
ситимобил
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Агрегаторы такси на территории Подмосковья отключили от заказов 30 водителей, у которых не было прививки от COVID-19 и QR-кода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.С 15 июля агрегаторы такси, работающие на территории Московской области, обязаны передавать заказы только тем водителям, которые имеют QR-код."Крупнейшие агрегаторы с пониманием и ответственностью относятся к соблюдению противоковидных мер на территории Подмосковья. Агрегаторы начали отстранять от заказов водителей, которые не имеют прививки и QR-кода. По результатам проверок отключили от заказов 30 водителей. Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников", - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что областной минтранс совместно с управлением Роспотребнадзора по региону проводят проверки соблюдения противоэпидемиологических мер таксомоторными компаниями и водителями. Проверки QR-кодов водителей проводятся на дорогах, также проверяют сами таксомоторные компании, у которых зафиксирован низкий уровень вакцинации сотрудников."Яндекс.Такси" проводит вместе с таксопарками масштабную кампанию по вакцинации водителей. Мы помогли с организацией и профинансировали несколько десятков пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве и Московской области. Кроме того, компания финансово поддерживает водителей в случае недомоганий после вакцинации от COVID-19. Спрос на вакцинацию постоянно растет, каждый день партнеры присылают нам тысячи подтверждений о прохождении вакцинации. На этой неделе мы получили требования минтранса Московской области о недопуске ряда водителей к заказам из-за отсутствия у них подтвержденных документов о вакцинации. В этой связи мы ограничили указанным водителям доступ к заказам – до тех пор, пока они не предоставят необходимых документов", - рассказал директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в России Иван Запольский, которого цитирует пресс-служба минтранса.Генеральный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев, слова которого также приводятся в сообщении, отмечает, что для поддержки темпов вакцинации в агрегаторе привитых водителей награждают: дают смены без комиссии и проводят розыгрыши призов."Также мы запустили страховку от поствакционных последствий: если в течение пяти дней после первого или второго компонента водитель почувствует недомогание (озноб, температуру, боль), он получит компенсацию за дни, когда он не вышел на линию", - подчеркнул Бедарев.До 15 июля водителям такси необходимо было сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19, до 15 августа – вторым компонентом. При отсутствии прививки водители такси не могут получать заказы от агрегаторов, а деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, подчеркивает пресс-служба министерства."На данный момент на территории Подмосковья осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров 88 тысяч такси", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210726/taksi-1742926759.html
https://ria.ru/20210729/moshenniki-1743403446.html
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коронавирус в россии, россия, ситимобил, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество
19:25 29.07.2021
 
В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов

В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанктакси
такси - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Агрегаторы такси на территории Подмосковья отключили от заказов 30 водителей, у которых не было прививки от COVID-19 и QR-кода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
С 15 июля агрегаторы такси, работающие на территории Московской области, обязаны передавать заказы только тем водителям, которые имеют QR-код.
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"Крупнейшие агрегаторы с пониманием и ответственностью относятся к соблюдению противоковидных мер на территории Подмосковья. Агрегаторы начали отстранять от заказов водителей, которые не имеют прививки и QR-кода. По результатам проверок отключили от заказов 30 водителей. Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников", - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что областной минтранс совместно с управлением Роспотребнадзора по региону проводят проверки соблюдения противоэпидемиологических мер таксомоторными компаниями и водителями. Проверки QR-кодов водителей проводятся на дорогах, также проверяют сами таксомоторные компании, у которых зафиксирован низкий уровень вакцинации сотрудников.
"Яндекс.Такси" проводит вместе с таксопарками масштабную кампанию по вакцинации водителей. Мы помогли с организацией и профинансировали несколько десятков пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве и Московской области. Кроме того, компания финансово поддерживает водителей в случае недомоганий после вакцинации от COVID-19. Спрос на вакцинацию постоянно растет, каждый день партнеры присылают нам тысячи подтверждений о прохождении вакцинации. На этой неделе мы получили требования минтранса Московской области о недопуске ряда водителей к заказам из-за отсутствия у них подтвержденных документов о вакцинации. В этой связи мы ограничили указанным водителям доступ к заказам – до тех пор, пока они не предоставят необходимых документов", - рассказал директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в России Иван Запольский, которого цитирует пресс-служба минтранса.
Генеральный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев, слова которого также приводятся в сообщении, отмечает, что для поддержки темпов вакцинации в агрегаторе привитых водителей награждают: дают смены без комиссии и проводят розыгрыши призов.
"Также мы запустили страховку от поствакционных последствий: если в течение пяти дней после первого или второго компонента водитель почувствует недомогание (озноб, температуру, боль), он получит компенсацию за дни, когда он не вышел на линию", - подчеркнул Бедарев.
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До 15 июля водителям такси необходимо было сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19, до 15 августа – вторым компонентом. При отсутствии прививки водители такси не могут получать заказы от агрегаторов, а деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, подчеркивает пресс-служба министерства.
"На данный момент на территории Подмосковья осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров 88 тысяч такси", - добавляется в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияСитимобилФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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