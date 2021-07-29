https://ria.ru/20210729/subsidiya-1743441958.html

Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии

Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии - РИА Новости, 29.07.2021

Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии

Отбор заявок на получение туристическими организациями Подмосковья субсидии для возмещения затрат за 2021 год начнется с 4 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:16

2021-07-29T14:16

2021-07-29T14:16

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отбор заявок на получение туристическими организациями Подмосковья субсидии для возмещения затрат за 2021 год начнется с 4 августа, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона."В целях развития внутреннего туризма и увеличения внутреннего туристского потока на территории Московской области подмосковным Комитетом по туризму разработан проект по предоставлению субсидии организациям, осуществляющим туристскую деятельность на территории Московской области в качестве туроператора (далее - Порядок). В соответствии с Порядком субсидии будут предоставляться туроператорам, обеспечивающим туристский поток туристов из регионов Российской Федерации по туристским маршрутам приоритетных территорий Московской области", - следует из сообщения.Отмечается, что прием заявок пройдет в период с 4 августа по 3 сентября 2021 года в Комитете по туризму Московской области. Для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора, а также предоставить перечень документов, подтверждающий фактически произведенные затраты, расходы."Размер субсидии составляет 1 200 рублей 00 копеек за 1 день в рамках реализованного турпродукта 1 туристу в гостинице (гостиницах) и иных средствах размещения, расположенных на приоритетной территории Московской области", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html

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россия, новости - туризм, московская область (подмосковье)