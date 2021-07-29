Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210729/subsidiya-1743441958.html
Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии
Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии - РИА Новости, 29.07.2021
Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии
Отбор заявок на получение туристическими организациями Подмосковья субсидии для возмещения затрат за 2021 год начнется с 4 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:16
2021-07-29T14:16
новости подмосковья
россия
новости - туризм
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отбор заявок на получение туристическими организациями Подмосковья субсидии для возмещения затрат за 2021 год начнется с 4 августа, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона."В целях развития внутреннего туризма и увеличения внутреннего туристского потока на территории Московской области подмосковным Комитетом по туризму разработан проект по предоставлению субсидии организациям, осуществляющим туристскую деятельность на территории Московской области в качестве туроператора (далее - Порядок). В соответствии с Порядком субсидии будут предоставляться туроператорам, обеспечивающим туристский поток туристов из регионов Российской Федерации по туристским маршрутам приоритетных территорий Московской области", - следует из сообщения.Отмечается, что прием заявок пройдет в период с 4 августа по 3 сентября 2021 года в Комитете по туризму Московской области. Для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора, а также предоставить перечень документов, подтверждающий фактически произведенные затраты, расходы."Размер субсидии составляет 1 200 рублей 00 копеек за 1 день в рамках реализованного турпродукта 1 туристу в гостинице (гостиницах) и иных средствах размещения, расположенных на приоритетной территории Московской области", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости - туризм, московская область (подмосковье)
14:16 29.07.2021
 

Туроператоры Подмосковья примут участие в отборе на получение субсидии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Отбор заявок на получение туристическими организациями Подмосковья субсидии для возмещения затрат за 2021 год начнется с 4 августа, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.
"В целях развития внутреннего туризма и увеличения внутреннего туристского потока на территории Московской области подмосковным Комитетом по туризму разработан проект по предоставлению субсидии организациям, осуществляющим туристскую деятельность на территории Московской области в качестве туроператора (далее - Порядок). В соответствии с Порядком субсидии будут предоставляться туроператорам, обеспечивающим туристский поток туристов из регионов Российской Федерации по туристским маршрутам приоритетных территорий Московской области", - следует из сообщения.
Отмечается, что прием заявок пройдет в период с 4 августа по 3 сентября 2021 года в Комитете по туризму Московской области. Для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора, а также предоставить перечень документов, подтверждающий фактически произведенные затраты, расходы.
"Размер субсидии составляет 1 200 рублей 00 копеек за 1 день в рамках реализованного турпродукта 1 туристу в гостинице (гостиницах) и иных средствах размещения, расположенных на приоритетной территории Московской области", - следует из сообщения.
В Подмосковье появилась новая особо охраняемая рекреационная зона - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 17:55Новости Подмосковья
Около трех млн туристов посетили Подмосковье с начала лета
 
Новости ПодмосковьяРоссияНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
Лента новостейМолния