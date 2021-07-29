Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210729/soglashenie-1743376916.html
Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом
Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом - РИА Новости, 29.07.2021
Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с Омским аграрным университетом о сотрудничестве в сфере экологии, в рамках него в регионе... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:23
2021-07-29T10:35
омская область
россельхозбанк
александр бурков
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743393256_122:57:999:550_1920x0_80_0_0_caea3106b282c8d14133dabcece642e6.jpg
ОМСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с Омским аграрным университетом о сотрудничестве в сфере экологии, в рамках него в регионе заработал карбоновый полигон, сообщили в пресс-службе правительства региона.В рамках соглашения в Омской области в среду начал работать карбоновый полигон, который позволит внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Карбоновый полигон площадью тысячу гектаров находится на территории сада имени Кизюрина в Омском аграрном университете.По соглашению университет будет проводить на полигоне фундаментальные и прикладные научные исследования, разрабатывать перспективные низкоуглеродные агротехнологии в области растениеводства и животноводства. Результаты будут внедрять в экономику и социальную сферу. Полигон поможет в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве.Также аграрный университет подписал соглашение с региональным филиалом "Россельхозбанка" о сотрудничестве в области развития инфраструктурного и технического оснащения карбонового полигона. С компанией "Ястро" аграрный университет договорился о сотрудничестве по созданию и развитию карбоновой фермы, которая будет восстанавливать природный баланс, извлекая выброшенные в атмосферу парниковые газы.
https://ria.ru/20210728/omsk-1743231606.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743393256_101:32:944:664_1920x0_80_0_0_167f6cdac663696671ab427bf446e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россельхозбанк, александр бурков, омская область
08:23 29.07.2021 (обновлено: 10:35 29.07.2021)
 
Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом

Губернатор Омской области Бурков заключил экосоглашение с аграрным университетом

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВ Омской области в среду начал работать карбоновый полигон
В Омской области в среду начал работать карбоновый полигон
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с Омским аграрным университетом о сотрудничестве в сфере экологии, в рамках него в регионе заработал карбоновый полигон, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В рамках соглашения в Омской области в среду начал работать карбоновый полигон, который позволит внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Карбоновый полигон площадью тысячу гектаров находится на территории сада имени Кизюрина в Омском аграрном университете.
"Соглашение подписали глава региона Александр Бурков и ректор Омского государственного аграрного университета имени Столыпина Оксана Шумакова. Сотрудничество предполагает формирование инновационной инфраструктуры для проведения научных исследований в сфере экологии и изменения климата в рамках развития карбонового полигона", - сообщили в пресс-службе правительства.
По соглашению университет будет проводить на полигоне фундаментальные и прикладные научные исследования, разрабатывать перспективные низкоуглеродные агротехнологии в области растениеводства и животноводства. Результаты будут внедрять в экономику и социальную сферу. Полигон поможет в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве.
Также аграрный университет подписал соглашение с региональным филиалом "Россельхозбанка" о сотрудничестве в области развития инфраструктурного и технического оснащения карбонового полигона. С компанией "Ястро" аграрный университет договорился о сотрудничестве по созданию и развитию карбоновой фермы, которая будет восстанавливать природный баланс, извлекая выброшенные в атмосферу парниковые газы.
В Омской области готовятся к открытию 72 центра Точка роста - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 11:12Омская область
В Омской области готовятся к открытию 72 центра "Точка роста"
 
Омская областьРоссельхозбанкАлександр БурковОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
Лента новостейМолния