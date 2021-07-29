https://ria.ru/20210729/soglashenie-1743376916.html

Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом

Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом - РИА Новости, 29.07.2021

Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с Омским аграрным университетом о сотрудничестве в сфере экологии, в рамках него в регионе... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:23

2021-07-29T08:23

2021-07-29T10:35

омская область

россельхозбанк

александр бурков

омская область

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ОМСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с Омским аграрным университетом о сотрудничестве в сфере экологии, в рамках него в регионе заработал карбоновый полигон, сообщили в пресс-службе правительства региона.В рамках соглашения в Омской области в среду начал работать карбоновый полигон, который позволит внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Карбоновый полигон площадью тысячу гектаров находится на территории сада имени Кизюрина в Омском аграрном университете.По соглашению университет будет проводить на полигоне фундаментальные и прикладные научные исследования, разрабатывать перспективные низкоуглеродные агротехнологии в области растениеводства и животноводства. Результаты будут внедрять в экономику и социальную сферу. Полигон поможет в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве.Также аграрный университет подписал соглашение с региональным филиалом "Россельхозбанка" о сотрудничестве в области развития инфраструктурного и технического оснащения карбонового полигона. С компанией "Ястро" аграрный университет договорился о сотрудничестве по созданию и развитию карбоновой фермы, которая будет восстанавливать природный баланс, извлекая выброшенные в атмосферу парниковые газы.

https://ria.ru/20210728/omsk-1743231606.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозбанк, александр бурков, омская область