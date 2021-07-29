08:23 29.07.2021 (обновлено: 10:35 29.07.2021)
Омский губернатор заключил экосоглашение с аграрным университетом
Губернатор Омской области Бурков заключил экосоглашение с аграрным университетом
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВ Омской области в среду начал работать карбоновый полигон
ОМСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с Омским аграрным университетом о сотрудничестве в сфере экологии, в рамках него в регионе заработал карбоновый полигон, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В рамках соглашения в Омской области в среду начал работать карбоновый полигон, который позволит внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве. Карбоновый полигон площадью тысячу гектаров находится на территории сада имени Кизюрина в Омском аграрном университете.
"Соглашение подписали глава региона Александр Бурков и ректор Омского государственного аграрного университета имени Столыпина Оксана Шумакова. Сотрудничество предполагает формирование инновационной инфраструктуры для проведения научных исследований в сфере экологии и изменения климата в рамках развития карбонового полигона", - сообщили в пресс-службе правительства.
По соглашению университет будет проводить на полигоне фундаментальные и прикладные научные исследования, разрабатывать перспективные низкоуглеродные агротехнологии в области растениеводства и животноводства. Результаты будут внедрять в экономику и социальную сферу. Полигон поможет в пилотном режиме разработать и внедрить технологические решения по поглощению парниковых газов в сельском хозяйстве.
Также аграрный университет подписал соглашение с региональным филиалом "Россельхозбанка" о сотрудничестве в области развития инфраструктурного и технического оснащения карбонового полигона. С компанией "Ястро" аграрный университет договорился о сотрудничестве по созданию и развитию карбоновой фермы, которая будет восстанавливать природный баланс, извлекая выброшенные в атмосферу парниковые газы.