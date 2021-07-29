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https://ria.ru/20210729/skopinskiy-1743495332.html
В КПРФ выразили надежду на исправление "скопинского маньяка"
В КПРФ выразили надежду на исправление "скопинского маньяка" - РИА Новости, 29.07.2021
В КПРФ выразили надежду на исправление "скопинского маньяка"
Коммунисты надеются на исправление "скопинского маньяка" Виктора Мохова, в этом случае в его поддержке лидера КПРФ Геннадия Зюганова ничего плохого не будет,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:20
2021-07-29T18:20
виктор мохов
рязанский областной суд
кпрф
владимир кашин
скопин
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Коммунисты надеются на исправление "скопинского маньяка" Виктора Мохова, в этом случае в его поддержке лидера КПРФ Геннадия Зюганова ничего плохого не будет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин.Ранее в СМИ появились видео и фотографии, на которых Мохов одет в футболку и кепку с символикой КПРФ. Зюганова он назвал "сильным, жестким и справедливым лидером"."То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ, – это факт, и, если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем… Если он отсидел срок и стал на путь исправления, то мы, конечно, будем радоваться, что люди, которые в отдаленных местах проводят длительный период времени, не гибнут, а встают на путь истинный", - сказал Кашин.Он также порекомендовал Мохову внимательно прочесть программу КПРФ, в которой в первую очередь говорится о том, что "человек человеку друг и товарищ, а не враг, не злыдень и не злодей, – чтобы это исповедовал он в своей дальнейшей жизни, а не нарушал бы и извращал законы"."Я думаю, что ему надо очень серьезно заняться милосердием, хорошо трудиться, с тем, чтобы искупить свою вину, теперь как уже полноправному гражданину нашей страны", - добавил зампред ЦК КПРФ. Когда люди "с трудной судьбой" поддерживают лидера коммунистов, отметил Кашин, "это хорошо".Говоря о том, что коммунисты якобы подарили Мохову книжку по пчеловодству "от главы партии", Кашин заметил, что Зюганов "пишет много", и заполучить какую-то из его книг легко. "Но чтобы ему кто-то вручал из окружения Геннадия Андреевича, такого просто быть не может", - исключил Кашин.Ранее в ЦК КПРФ назвали "черным пиаром" видео "скопинского маньяка" в одежде с символикой КПРФ. Так, член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил РИА Новости о том, что речь идет об "очередной черной пиар-технологии" против Компартии в предвыборный период и что "когда нет аргументов, запускают "скопинских маньяков".В свою очередь в официальном Telegram-канале КПРФ ролик в поддержку Компартии, снятый с участием "скопинского маньяка", назвали "фейковым", также там подчеркивается, что на Мохова "нацепили фейковую атрибутику" партии.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили – до 16 лет 10 месяцев.Сразу после освобождения из колонии за Моховым установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, запретить общение с журналистами, ходить в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе.
https://ria.ru/20210616/manyak-1737205603.html
https://ria.ru/20210323/ugrozy-1602507452.html
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виктор мохов, рязанский областной суд, кпрф, владимир кашин, скопин, общество
18:20 29.07.2021
 
В КПРФ выразили надежду на исправление "скопинского маньяка"

Зампред ЦК КПРФ Кашин выразили надежду на исправление "скопинского маньяка", поддержавшего Зюганова

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Архивное фото
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Коммунисты надеются на исправление "скопинского маньяка" Виктора Мохова, в этом случае в его поддержке лидера КПРФ Геннадия Зюганова ничего плохого не будет, заявил в четверг РИА Новости зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин.
Ранее в СМИ появились видео и фотографии, на которых Мохов одет в футболку и кепку с символикой КПРФ. Зюганова он назвал "сильным, жестким и справедливым лидером".
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"То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ, – это факт, и, если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем… Если он отсидел срок и стал на путь исправления, то мы, конечно, будем радоваться, что люди, которые в отдаленных местах проводят длительный период времени, не гибнут, а встают на путь истинный", - сказал Кашин.
Он также порекомендовал Мохову внимательно прочесть программу КПРФ, в которой в первую очередь говорится о том, что "человек человеку друг и товарищ, а не враг, не злыдень и не злодей, – чтобы это исповедовал он в своей дальнейшей жизни, а не нарушал бы и извращал законы".
"Я думаю, что ему надо очень серьезно заняться милосердием, хорошо трудиться, с тем, чтобы искупить свою вину, теперь как уже полноправному гражданину нашей страны", - добавил зампред ЦК КПРФ. Когда люди "с трудной судьбой" поддерживают лидера коммунистов, отметил Кашин, "это хорошо".
Говоря о том, что коммунисты якобы подарили Мохову книжку по пчеловодству "от главы партии", Кашин заметил, что Зюганов "пишет много", и заполучить какую-то из его книг легко. "Но чтобы ему кто-то вручал из окружения Геннадия Андреевича, такого просто быть не может", - исключил Кашин.
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Ранее в ЦК КПРФ назвали "черным пиаром" видео "скопинского маньяка" в одежде с символикой КПРФ. Так, член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил РИА Новости о том, что речь идет об "очередной черной пиар-технологии" против Компартии в предвыборный период и что "когда нет аргументов, запускают "скопинских маньяков".
В свою очередь в официальном Telegram-канале КПРФ ролик в поддержку Компартии, снятый с участием "скопинского маньяка", назвали "фейковым", также там подчеркивается, что на Мохова "нацепили фейковую атрибутику" партии.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили – до 16 лет 10 месяцев.
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Сразу после освобождения из колонии за Моховым установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, запретить общение с журналистами, ходить в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе.
 
Виктор МоховРязанский областной судКПРФВладимир КашинСкопинОбщество
 
 
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