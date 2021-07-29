Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210729/remont-1743404334.html
Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре
Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре - РИА Новости, 29.07.2021
Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре
Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:27
2021-07-29T11:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740613562_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_604ce47e14752c229816f1f5a7b5a79f.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что работы идут с опережением изначально установленных сроков."Два года назад мы по такой же технологии ремонта фактически разобрали и собрали заново Большой Москворецкий мост, работали по Автозаводскому мосту. Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок – два года, мы же его сделаем (Большой Каменный мост - ред.) примерно за год и в сентябре отдадим в эксплуатацию", - пояснил заммэра.По словам Бирюкова, главная задача специалистов в рамках реставрационных работ – сохранить исторический и архитектурный облик сооружения.Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
https://ria.ru/20210729/dorogi-1743402891.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740613562_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_16f042325fe118a79ca0660e2dbc6173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва
11:27 29.07.2021
 

Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКомплексная реставрация Большого Каменного моста
Комплексная реставрация Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что работы идут с опережением изначально установленных сроков.
Ремонт дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
11:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог
"Два года назад мы по такой же технологии ремонта фактически разобрали и собрали заново Большой Москворецкий мост, работали по Автозаводскому мосту. Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок – два года, мы же его сделаем (Большой Каменный мост - ред.) примерно за год и в сентябре отдадим в эксплуатацию", - пояснил заммэра.
По словам Бирюкова, главная задача специалистов в рамках реставрационных работ – сохранить исторический и архитектурный облик сооружения.
"Мы сохраним все, что там было: историческую облицовку, литье, чугунное ограждение. Даже приборы освещения, которые уже утратили способность работать, мы восстанавливаем по тем же чертежам и монтируем точно такие же архитектурные объекты и элементы", - заключил заммэра.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Лента новостейМолния