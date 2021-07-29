https://ria.ru/20210729/remont-1743404334.html
Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре
Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре - РИА Новости, 29.07.2021
Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре
Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:27
2021-07-29T11:27
2021-07-29T11:27
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что работы идут с опережением изначально установленных сроков."Два года назад мы по такой же технологии ремонта фактически разобрали и собрали заново Большой Москворецкий мост, работали по Автозаводскому мосту. Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок – два года, мы же его сделаем (Большой Каменный мост - ред.) примерно за год и в сентябре отдадим в эксплуатацию", - пояснил заммэра.По словам Бирюкова, главная задача специалистов в рамках реставрационных работ – сохранить исторический и архитектурный облик сооружения.Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
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РИА Новости
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость.
Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что работы идут с опережением изначально установленных сроков.
"Два года назад мы по такой же технологии ремонта фактически разобрали и собрали заново Большой Москворецкий мост, работали по Автозаводскому мосту. Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок – два года, мы же его сделаем (Большой Каменный мост - ред.) примерно за год и в сентябре отдадим в эксплуатацию", - пояснил заммэра.
По словам Бирюкова, главная задача специалистов в рамках реставрационных работ – сохранить исторический и архитектурный облик сооружения.
"Мы сохраним все, что там было: историческую облицовку, литье, чугунное ограждение. Даже приборы освещения, которые уже утратили способность работать, мы восстанавливаем по тем же чертежам и монтируем точно такие же архитектурные объекты и элементы", - заключил заммэра.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.