https://ria.ru/20210729/remont-1743404334.html

Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре

Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре - РИА Новости, 29.07.2021

Большой Каменный мост сдадут после ремонта в сентябре

Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:27

2021-07-29T11:27

2021-07-29T11:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740613562_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_604ce47e14752c229816f1f5a7b5a79f.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Большой Каменный мост планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года после завершения капитального ремонта и комплексной реставрации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что работы идут с опережением изначально установленных сроков."Два года назад мы по такой же технологии ремонта фактически разобрали и собрали заново Большой Москворецкий мост, работали по Автозаводскому мосту. Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок – два года, мы же его сделаем (Большой Каменный мост - ред.) примерно за год и в сентябре отдадим в эксплуатацию", - пояснил заммэра.По словам Бирюкова, главная задача специалистов в рамках реставрационных работ – сохранить исторический и архитектурный облик сооружения.Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

https://ria.ru/20210729/dorogi-1743402891.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва