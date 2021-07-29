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В Приангарье медсестра отправится в колонию за истязание ребенка-инвалида
В Приангарье медсестра отправится в колонию за истязание ребенка-инвалида - РИА Новости, 29.07.2021
В Приангарье медсестра отправится в колонию за истязание ребенка-инвалида
Суд в Иркутске приговорил к лишению свободы сроком на 3 года и 2 месяца бывшую медсестру Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей за... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:35
2021-07-29T08:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил к лишению свободы сроком на 3 года и 2 месяца бывшую медсестру Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей за жесткое обращение с ребенком, сообщает СУСК РФ Приангарья."В ноябре 2019 года в областной детской больнице на лечении находился ребенок с инвалидностью в сопровождении младшей медицинской сестры. В больницу они поступили из ОГБУСО "Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". Медсестра жестоко обращалась с ребенком, что подтверждает видеозапись, распространенная в социальных сетях, на которой отчетливо видны противоправные действия медсестры", - говорится в сообщении.По данным СК, Октябрьский районный суд Иркутска признал женщину виновной и назначил ей "наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима".Осужденная взята под стражу в зале суда.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия
08:35 29.07.2021
 
В Приангарье медсестра отправится в колонию за истязание ребенка-инвалида

В Приангарье медсестра Саянского дома-интерната отправится в колонию за истязание ребенка-инвалида

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил к лишению свободы сроком на 3 года и 2 месяца бывшую медсестру Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей за жесткое обращение с ребенком, сообщает СУСК РФ Приангарья.
"В ноябре 2019 года в областной детской больнице на лечении находился ребенок с инвалидностью в сопровождении младшей медицинской сестры. В больницу они поступили из ОГБУСО "Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". Медсестра жестоко обращалась с ребенком, что подтверждает видеозапись, распространенная в социальных сетях, на которой отчетливо видны противоправные действия медсестры", - говорится в сообщении.
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По данным СК, Октябрьский районный суд Иркутска признал женщину виновной и назначил ей "наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима".
Осужденная взята под стражу в зале суда.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ИркутскПроисшествия
 
 
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