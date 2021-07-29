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Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального"
Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального" - РИА Новости, 29.07.2021
Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального"
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:57
2021-07-29T13:04
россия
анн линде (мид швеции)
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
обсе
фонд борьбы с коррупцией
леонид волков
алексей навальный
швеция
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, поговорив с ней от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров."Волков" обращается к Линде с просьбой о финансировании их организации (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент), деньги нужны, в частности, "на новое расследование в отношении российских чиновников"."И было бы здорово, если бы Швеция помогла нам, например, через шведское правительственное агентство международного развития и сотрудничества", - предложил он.Линде отвечает, что у Швеции есть деньги на поддержку гражданского общества."На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро на поддержку гражданского общества и правозащитников и тому подобное на следующие пять лет. Я не уверена в деталях этого, но я думаю, что это возможно, если мы свяжемся с вами напрямую или через посольство, если можно, потому что я не в курсе технических деталей этих вопросов", - сказал она."Волков", ссылаясь на то, что организация не может теперь открыто пользоваться иностранным финансированием, предлагает действовать через их представительство на Украине или ряде стран странах Балтии.Шведский министр отмечает, что это не телефонный разговор."Но я думаю, что возможно, что кто-то ещё может связаться с вами после нашего звонка", - добавляет она."Да, конечно. Конечно, мы могли бы... Конечно, мы могли бы связаться с агентством", - соглашается "Волков".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20210623/prankery-1738300561.html
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россия, анн линде (мид швеции), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), обсе, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, алексей навальный, швеция, в мире
12:57 29.07.2021 (обновлено: 13:04 29.07.2021)
 
Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального"

Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу МИД Швеции Линде от имени соратника Навального Волкова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, поговорив с ней от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров.
"Волков" обращается к Линде с просьбой о финансировании их организации (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент), деньги нужны, в частности, "на новое расследование в отношении российских чиновников".
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Пранкеры разыграли британских парламентариев от имени Волкова
"И было бы здорово, если бы Швеция помогла нам, например, через шведское правительственное агентство международного развития и сотрудничества", - предложил он.
Линде отвечает, что у Швеции есть деньги на поддержку гражданского общества.
"На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро на поддержку гражданского общества и правозащитников и тому подобное на следующие пять лет. Я не уверена в деталях этого, но я думаю, что это возможно, если мы свяжемся с вами напрямую или через посольство, если можно, потому что я не в курсе технических деталей этих вопросов", - сказал она.
"Волков", ссылаясь на то, что организация не может теперь открыто пользоваться иностранным финансированием, предлагает действовать через их представительство на Украине или ряде стран странах Балтии.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 12:25
"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами
Шведский министр отмечает, что это не телефонный разговор.
"Но я думаю, что возможно, что кто-то ещё может связаться с вами после нашего звонка", - добавляет она.
"Да, конечно. Конечно, мы могли бы... Конечно, мы могли бы связаться с агентством", - соглашается "Волков".
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
Скриншот видео розыгрыша пранкерами голландских парламентариев
27 мая, 16:36
Пранкеры разыграли голландских парламентариев от имени Волкова
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)ОБСЕФонд борьбы с коррупциейЛеонид ВолковАлексей НавальныйШвецияВ мире
 
 
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