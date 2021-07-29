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Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального"

Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального" - РИА Новости, 29.07.2021

Пранкеры разыграли главу МИД Швеции от имени "соратника Навального"

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:57

2021-07-29T12:57

2021-07-29T13:04

россия

анн линде (мид швеции)

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

обсе

фонд борьбы с коррупцией

леонид волков

алексей навальный

швеция

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") разыграли министра иностранных дел Швеции, председателя ОБСЕ Анн Линде, поговорив с ней от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров."Волков" обращается к Линде с просьбой о финансировании их организации (ФБК*, запрещенная в РФ организация-иноагент), деньги нужны, в частности, "на новое расследование в отношении российских чиновников"."И было бы здорово, если бы Швеция помогла нам, например, через шведское правительственное агентство международного развития и сотрудничества", - предложил он.Линде отвечает, что у Швеции есть деньги на поддержку гражданского общества."На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро на поддержку гражданского общества и правозащитников и тому подобное на следующие пять лет. Я не уверена в деталях этого, но я думаю, что это возможно, если мы свяжемся с вами напрямую или через посольство, если можно, потому что я не в курсе технических деталей этих вопросов", - сказал она."Волков", ссылаясь на то, что организация не может теперь открыто пользоваться иностранным финансированием, предлагает действовать через их представительство на Украине или ряде стран странах Балтии.Шведский министр отмечает, что это не телефонный разговор."Но я думаю, что возможно, что кто-то ещё может связаться с вами после нашего звонка", - добавляет она."Да, конечно. Конечно, мы могли бы... Конечно, мы могли бы связаться с агентством", - соглашается "Волков".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20210623/prankery-1738300561.html

https://ria.ru/20210609/litva-1736272352.html

https://ria.ru/20210527/prankery-1734453008.html

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россия, анн линде (мид швеции), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), обсе, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, алексей навальный, швеция, в мире